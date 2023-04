Te-palvelun tulee parantaa tiedotustaan ja varmistaa, että työttömillä on kaikki tarvittava tieto käytettävissään.

Jouduin keväällä 2020 pandemian vuoksi lomautetuksi, kuten moni muukin. Hain aktiivisesti uutta työtä, mutta en onnistunut löytämään uutta työpaikkaa vastaavissa tehtävissä, joita olen tehnyt 25 vuotta. Lopulta päätin hakea te-palvelun työllistymistä edistävään palveluun: Rekrykoulutuksessa yhdistyvät tietopuolinen opetus ja työssäoppiminen yhteistyöyrityksessä, jolla on tarve rekrytoida uusia työntekijöitä.

Parisen viikkoa ennen puolen vuoden koulutuksen päättymistä sain kuulla, että yrityksen tilanne oli muuttunut eikä minulle voidakaan tarjota työpaikkaa. Vaikka rekrytoiva koulutus päättyi tuloksettomana, palkkatukeni putosi 20 prosenttia. Onneksi yli 55-vuotiaiden palkkatukiuudistus eteni eduskunnassa. Heinäkuusta alkaen yritys voi saada kymmenen kuukauden ajaksi 70 prosentin työllistämistuen palkatessaan 55 vuotta täyttäneen työttömän työnhakijan.

Keskustelin kahden palkkatukiuudistuksen parissa työskennelleen työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijan kanssa. Täytän pian 56 vuotta ja olen ollut työttömänä työnhakijana te-palvelussa 36 kuukautta, mutta en täytä kriteerejä: en ole ollut työttömänä vähintään 24 kuukautta välittömästi edeltäneiden 28 kuukauden aikana.

Rekrykoulutus katsotaan täysiaikaiseksi opiskeluksi, ja siihen osallistuminen katkaisee työttömyysjakson. Te-palvelujen nettisivuilla ei tätä kriittistä tietoa kerrota. Asiantuntijan mukaan tämä aikavaatimus on ehdoton. On harmillista, etten saanut tietää asiaa ennen rekrykoulutukseen hakeutumista.

Te-palvelun/kuntakokeilun tulee parantaa tiedotustaan ja varmistaa, että työttömillä on kaikki tarvittava tieto käytettävissään. Lisäksi on tärkeää, että palkkatukijärjestelmä toimii oikeudenmukaisesti ja huomioi kaikki työttömät, myös ne, jotka ovat osallistuneet työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin.

Rekrykoulutukseen voi hakea vain työtön tai työttömyysuhan alla oleva henkilö, ja koulutuksen saa keskeyttää, jos ottaa vastaan työpaikan.

On kohtuutonta, että aktiivista työnhakijaa rangaistaan osallistumisesta työllistymistä edistävään toimintaan. Thomas Edisonin sanoin: ”I have not failed. I’ve just found 10 000 ways that won’t work.”

Työtön asiantuntija

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

