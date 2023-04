Masennus ja ahdistuneisuus ovat yleisimpiä perinataaliajan mielenterveyshäiriöitä. Niihin sairastuu 10–25 prosenttia äideistä ja heidän puolisoistaan.

Mielipidesivuilla on kirjoitettu raskaus- ja vauva-ajan eli perinataaliajan masennuksen hoidosta (HS 1.4.) ja oikea-aikaisen hoidon tärkeydestä sairastuneelle äidille ja hänen perheellensä (HS 5.4.). Tähän keskusteluun haluamme osallistua tuomalla esille tunnistamisen ja hoidon kipupisteitä.

Masennus ja ahdistuneisuus ovat yleisimpiä perinataaliajan mielenterveyshäiriöitä, joihin sairastuu 10–25 prosenttia äideistä ja heidän puolisoistaan. Nämä häiriöt vaikuttavat vanhemman ja lapsen väliseen varhaiseen vuorovaikutukseen, parisuhteeseen ja perhedynamiikkaan. Vanhemman sairaudella on kauaskantoisia vaikutuksia lapsen kehitykselle ja mielenterveydelle. Jotta näitä haitallisia vaikutuksia voidaan estää, tulee oireilu tunnistaa ja hoitaa varhaisessa vaiheessa.

Sekä masennus että ahdistuneisuushäiriöt ovat alitunnistettuja ja alihoidettuja. Vajaa puolet raskausajan masennuksista ja noin joka kolmas vauva-ajan masennuksista tunnistetaan terveydenhuollossa. Oireiluunsa apua tarvitsevat asiakkaat tulee löytää oikea-aikaisesti.

Lievää ja keskivaikeaa masennusta ja ahdistuneisuutta voidaan hoitaa perusterveydenhuollossa kustannusvaikuttavasti. Hyvinvointialueiden on tärkeää investoida perinataaliajan mielenterveyshäiriöiden ehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon perusterveydenhuollossa. Koronapandemian jäljiltä tulee turvata äitiys- ja lastenneuvoloissa terveystarkastusten huolellinen toteuttaminen ja lisäseuranta.

” Omahoitajamalli tukisi oireilun varhaista tunnistamista.

Omahoitajamalli tukisi oireilun varhaista tunnistamista ja tarpeenmukaisen hoidon järjestämistä kaikille perheenjäsenille. Erityisesti ylisukupolvisia huonovointisuuden ketjuja tulisi saada poikki.

Suomen Perinataalimielenterveys ry on ehdottanut vuonna 2019 perinataalipsykiatrian poliklinikan perustamista erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rajapinnalle. Tällaisista poliklinikoista on hyviä kokemuksia esimerkiksi Britanniasta ja Kanadasta. Eri hoitotahot saisivat poliklinikalta konsultaatioapua, asiakkaat moniammatillista arviointia ja hoitoa. Nyt kun hyvinvointialueet järjestävät perus- ja erikoistason palvelut, tukisi perinataalipsykiatrian poliklinikan perustaminen palvelujen saumattomuutta.

Käypä hoito -suosituksissa – depressio (2023) ja ahdistuneisuushäiriöt (2019) – on lyhyesti käsitelty raskaus- ja vauva-aikaa. Perinataaliajan masennuksen ja ahdistuneisuuden ehkäisystä, tunnistamisesta ja varhaisesta hoidosta on olemassa runsaasti uutta tutkimustietoa. Tätä tietoa on koottava yhteen, arvioitava ja jäsennettävä hoitosuositukseksi tukemaan kliinistä työtä.

Aiheesta on tekeillä Hotus-hoitosuositus erityisesti neuvolan työntekijöille. Tavoitteena on yhtenäistää ja tehostaa käytäntöjä masennuksen ja ahdistuneisuuden ehkäisyssä, varhaisessa tunnistamisessa ja hoidossa. Mielenterveyshäiriöt koskettavat koko perhettä ja siksi on inhimillistä ja kustannusvaikuttavaa perustaa toiminta tutkimusnäyttöön ja saada hoitopolut kuntoon.

Tuovi Hakulinen

terveystieteiden tohtori, dosentti,

puheenjohtaja

Hanna Uotila-Laine

sairaanhoitaja, varapuheenjohtaja

Raskaus- ja vauva-ajan masennus ja ahdistuneisuus -hoitosuositustyöryhmä (Hotus)

