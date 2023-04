Suomessa on havaittu ensimmäisiä viitteitä laajoista tuhoista metsissä.

Helsingin Sanomissa analysoitiin (11.4.) metsiin kohdistuvia ristipaineita sekä sitä, riittääkö puu tulevaisuudessa. Jutussa viitattiin Luonnonvarakeskuksen laskelmiin, joiden mukaan vuoteen 2045 saakka Suomen metsistä voidaan hakata koko maan tasolla keskimäärin 86,3 miljoonaa mottia runkopuuta vuodessa.

Laskelmissa ei kuitenkaan huomioida kasvavia metsätuhoja. Ilmastonmuutoksen takia kuivuusjaksot lisääntyvät, ja aiempaa lämpimämpien kesien myötä tuhoja aiheuttavilla hyönteisillä, kuten kirjanpainajalla, on paremmat lisääntymisedellytykset. Ensimmäisiä viitteitä laajoista tuhoista Suomessa on havaittu (HS 13.9.), ja Ruotsissa kirjanpainaja on vahingoittanut arviolta 7–10 miljoonaa kuutiota kuusta jo vuonna 2019. Metsätuhot eivät ole herättäneet laajaa kiinnostusta. Niitä ei ole huomioitu laskelmissa, koska tuhot ovat historiallisesti olleet pieniä eikä tutkimustietoa tuhojen etenemisestä tulevaisuudessa näin ollen ole.

Tarvitsemme uusia menetelmiä, joiden avulla puiden kuolleisuutta voidaan seurata kattavasti ja mallintaa tulevia metsätuhoja. Metsätuhoihin liittyvät riskit ja epävarmuus tulevaisuudesta tulee myös ottaa huomioon metsäpolitiikkaa suunniteltaessa. Ilman sitä tietoa on mahdotonta arvioida, mihin Suomen puuvarat riittävät.

Samuli Junttila

tutkijatohtori

Itä-Suomen yliopisto

