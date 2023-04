Maidon tuottaminen on niin teollistunutta, että lypsylehmät eivät mitenkään saa elää lajityypillistä naudan elämää.

Teollisen eläintuotannon haittavaikutuksista ansiokkaasti kirjoittanut Juha Lempiäinen (HS Mielipide 30.3.) nosti esiin myös ruokamme eettisen kestävyyden. Kirjoitus keskittyi lihantuotantoon. Monet kasvisyöjät käyttävät kuitenkin munia, maitoa, maitotuotteita ja osa kananlihaa.

Kanojen kärsimyksestä ei juuri puhuta. Kuitenkin meillä Suomessa on kanatiloja, joissa elää 100 000 kanaa, jotka on jaettu viiteen 20 000 kanan halliin. Munintakanat elävät lattialla täyteen ahdetussa hallissa, ja niiden munintaa säädellään valaistusoloilla. Munia myydään vapaiden kanojen munina. Totuus kanojen oloista on kaukana vapaudesta.

Maidon tuottaminen puolestaan on niin teollistunutta, että lypsylehmät eivät mitenkään saa elää lajityypillistä naudan elämää. Maitoahan ei tule ilman synnytystä. Kun lehmä on synnyttänyt, vasikka riistetään emolta ja ihminen ottaa poikaselle tarkoitetun ravinnon.

Aikoinaan luonnon suojelemiseksi perustettu Vihreä liitto teki ainoana toimijana lainsäädäntötyöhön pyrkivää ympäristö- ja luontopolitiikkaa. Nyt sitä tekevät kaikki puolueet.

Eläinten puolesta lainsäädäntötyötä tehdään nyt ikään kuin oheistyönä maa- ja metsätalousministeriössä. Tuotantoeläimet määritellään lakiemme mukaan yksityisomaisuudeksi ja esineiksi. Hyvinvointisäädöksistä huolimatta maassamme saa edelleen pitää tuotantoeläimiä järkyttävissä oloissa. Vääjäämättä olemme menossa suuntaan, josta Lempiäinenkin kirjoitti. Eläimet joutuvat kärsimään vielä jonkin aikaa, mutta vuosikymmenten kuluttua jokainen puolue on myös eläinten oikeuksien asialla.

Kaisa Väisänen

filosofian kandidaatti, Iisalmi

