Ravitsemus on tärkeää ottaa huomioon ruokavalioiden ympäristövaikutuksia arvioitaessa.

Juha Lempiäinen (HS Mielipide 30.3.) peräänkuulutti nopeaa siirtymää kasvipohjaiseen ruokavalioon. Kasvispainotteisempi ruokavalio onkin kestävyyden kannalta tärkeä lähtökohta, ja muutosta tapahtuu jo, mutta kovin hitaasti.

Haluaisimme esittää muutamia tarkennuksia vaatimuksen perusteluihin: lihan kulutusluvut syötynä lihana, rehun kulutukset eläinlajeittain, ruuan viljely suoraan ihmisille ja ravitsemus ruokavalioiden ympäristövaikutuksia arvioitaessa.

Lempiäisen kirjoituksen mukaiset lihankulutusluvut ilmoitetaan kaikissa maissa luullisena lihana eli ruholihana. On hyvä huomata, että syötävän lihan osuus saadaan, kun luullisesta lihasta poistetaan luiden osuus, joka on keskimäärin 20 prosenttia. Kun huomioidaan lisäksi kypsennyshävikki (10–30 prosenttia tuotteesta riippuen), kypsänä luuttomana lihana laskettuna syödyn lihan määrä on noin puolet luullisen lihan määrästä. Toisin sanoen suomalaisten vuoden 2021 lihan kokonaiskulutuksesta noin 40 kilogrammaa oli syötävää luutonta lihaa, mikä vastaa noin 110 gramman keskimääräistä päivittäistä kulutusta.

Yhden syötävän lihakilon tuottamiseen tarvittava rehumäärä vaihtelee eläinlajeittain: broilerilla se on noin 3,4 kiloa, sialla noin 6,8 kiloa ja lihanaudalla noin 26 kiloa kiloa rehun kuiva-ainetta.

Ihmisravinnoksi tuotettavien leipäviljan, valkuaiskasvien, vihannesten ja hedelmien tuotanto on mahdollista vain osassa Suomea. Nurmet menestyvät Suomessa hyvin, mutta vain märehtijät voivat hyödyntää täysimääräisesti nurmirehua.

Kasvinviljelyn laajentaminen ja monipuolistaminen vastaamaan ruokavaliomuutoksen tarpeita edellyttää viljelykasvi- ja lajikevalikoiman lisäämistä ja viljelytapojen kehittämistä niin, että viljely onnistuu ja on myös kannattavaa. Nurmirehua ja rehuviljaa tuotetaan Suomessa pääosin siellä, missä ihmisravinnoksi tuotettavien kasvien tuottaminen ei ole ilmasto- ja viljelyolosuhteista johtuen mahdollista tai kannattavaa nykyisessä kustannus- ja hintarakenteessa.

” Viljasadon elintarvikekelpoisuus vaihtelee vuosittain sääoloista johtuen.

Viljasadon elintarvikekelpoisuus vaihtelee vuosittain sääoloista johtuen, ja elintarviketeollisuuteen soveltumattomat viljaerät käytetäänkin rehuksi. Suomessa metsien raivaaminen peltomaaksi ei yleensä ole viljelijälle kannattavaa toimintaa, joten sitä harvoin tehdään. Jonkin verran sitä kuitenkin tehdään jopa eloperäisillä mailla, jolloin niiden ilmastopäästöt kasvavat huomattavasti. Tästä pellonraivauksesta pitää päästä eroon, mutta se ei edellytä sitä, että eläintuotteista luovutaan ruokavaliossamme täysin.

Lukessa tehdään työtä lukuisissa tutkimushankkeissa maataloustuotannon kehittämiseksi ympäristöä ja ilmastoa vähemmän kuormittavaksi. Työ kohdistuu sekä kasvin- että eläintuotannon kehittämiseen.

Ravitsemus on tärkeää ottaa huomioon ruokavalioiden ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Ruokavalion muuttumisella kasvivoittoisemmaksi on monia ravitsemuksellisia ja terveydellisiä etuja, mutta siihen sisältyy myös joitakin riskejä. Tätäkin tutkimusta on syytä jatkaa, jotta olemme kestävällä pohjalla ruokavalioittemme ja ruokajärjestelmämme muuttuessa.

Liisa Keto

erikoistutkija

Arto Huuskonen

professori

Merja Saarinen

erikoistutkija, tutkimuspäällikkö

Luonnonvarakeskus

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.