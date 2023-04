Terveydenhuoltomme kestokyvyn turvaamineen vaatii toimenpiteitä resurssien viisaampaan käyttöön.

Suomalaistutkimuksen mukaan jopa yli puolella 75-vuotiaista on käytössään lääkkeitä, joista on potilaalle yleensä enemmän haittaa kuin hyötyä.

Käytämme maamme terveydenhuollossa jopa satoja miljoonia euroja hoitokäytäntöihin, jotka eivät tuota potilaalle terveyshyötyä. Priorisointi, tiukempi säätely ja vähähyötyisten hoitojen karsiminen voivat varmistaa terveydenhuollon kestokyvyn myös väestön edelleen ikääntyessä.

Tuoreessa suomalaisessa tutkimuksessa todettiin, että jopa yli puolella 75-vuotiaista on käytössään lääkkeitä, joista on potilaalle yleensä enemmän haittaa kuin hyötyä. Kustannuksia seuraa lääkkeiden hinnoista, seurantakäynneistä ja lääkehaitoista johtuvista käynneistä ja hoidoista. Antibioottihoitoja Suomessa käytetään 50 prosenttia enemmän kuin esimerkiksi Itävallassa tai Hollannissa. Tästä todennäköisesti vähähyötyisestä hoidosta potilas saa lähinnä haitat, kuten vatsavaivat.

Kun vähähyötyinen hoito on kerran otettu käytäntöön, on siitä vaikea päästä eroon. Viranomaisen on sääntelyllä pidettävä (esimerkiksi lääkemarkkinoiden) huolta siitä, että vähähyötyisiä hoitokäytäntöjä tulee mahdollisimman vähän saataville. Tästä hyötyy 1) veronmaksaja, 2) potilas, joka säästyy hoidon haitoilta, sekä 3) toinen potilas, jolle säästyneet resurssit mahdollistavat vaikuttavan hoidon. Resursseja tulisi sääntelyn lisäksi ohjata laadukkaisiin satunnaistettuihin kokeisiin, jossa tutkitaan nykyisten puutteelliseen tutkimusnäyttöön perustuvien käytäntöjen vaikuttavuutta.

Sekä ammattilaisen että potilaan mielikuvat hoitojen vaikuttavuudesta ovat usein yliarvioituja. Lääketiede on harvoin parantavaa, eli hoito on yleensä oireita lievittävää tai vähentää sairastumista jatkossa (esimerkiksi verenpainelääkkeet). Sekä parhaiden yksilöllisten hoitopäätösten tekemiseksi että potilaan itsemääräämisoikeuden kannalta on välttämätöntä, että hoidosta saatavat hyödyt ja haitat ovat lääkärin ja myös potilaan tiedossa ja helposti käytettävissä. Meidän on rakennettava järjestelmiä, joissa vaikuttavuustieto on kaikille helposti saatavissa ja ymmärrettävässä muodossa. Lisäksi tulisi kehittää valtakunnallisia hoidon laadun mittareita, joilla varmistaa vähähyötyisen hoidon käytön väheneminen.

Eniten arvoa tuottavan hoidon mahdollistamiseksi priorisointi tulisi tuoda mahdollisimman lähelle potilasta. Nyt priorisointi tapahtuu usein potilaalta ja ammattilaiselta ”piilossa”. Esimerkiksi syöpäpotilas tai häntä hoitava ammattilainen ei pääse valitsemaan lisätyn hoivapalvelujen tai kotiavun ja toisaalta marginaalisen lisäelinajan tuovan (usein myös paljon haittoja tuovan) syöpähoidon välillä. Piilopriorisointi voi aiheuttaa sen, että potilas kärsii syöpähoidoista viimeiset elinviikkonsa, sen sijaan että eläisi rauhaisat viime hetkensä omaisten kanssa kotiavun turvin.

Aleksi Raudasoja

lääkäri ja tutkija

Duodecim, Helsingin yliopisto, Proshade

