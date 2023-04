Usean auton omistajana olen saanut pysäköintifirmoilta aiheettomia maksuvaatimuksia valvontamaksuista, vaikka en ole ollut ajoneuvon kuljettajana.

Marko Lyijynen (HS Mielipide 6.4.) otti esiin yksityisen pysäköinninvalvonnan kyseenalaisia toimintatapoja. Haluan nyt tuoda omat kokemukseni keskusteluun.

Usean auton omistajana ja haltijana olen saanut pysäköintifirmoilta aiheettomia maksuvaatimuksia valvontamaksuista, vaikka en ole ollut ajoneuvon kuljettajana enkä siten osallisena väitettyyn pysäköintitapahtumaan. Olen maksuvaatimuksen saatuani reklamoinut asianmukaisesti ja kieltäytynyt maksamasta. Seurauksena on joka kerta ollut samaa kaavaa noudattava pelottelu ja painostus, jonka tarkoituksena näyttää olevan saada mahdollisesti oikeuksistaan tietämätön kuluttaja suorittamaan maksu riippumatta siitä, kuuluuko se hänelle lain mukaan maksettavaksi vai ei.

Kirjeissä uhkaillaan perinnällä, luottotietojen menetyksellä ja suurilla oikeuskuluilla. Auton omistajaa pyritään harhauttamaan uskottelemalla, että yksityisessä pysäköinninvalvonnassa pätisi haltijan vastuu kunnallisen valvonnan tapaan.

Yleensä kirjelmöinti on jossakin vaiheessa lopahtanut, mutta olen uhkauksien mukaisesti myös saanut haasteen käräjille. Vaikka olin kiistänyt maksun, asiaan haettiin summaarista käsittelyä väittämällä, että saatava olisi riidaton. Joku saattaa vielä tässä tilanteessa erehtyä luulemaan, että oikeuskin olisi jo asiaa harkittuaan pitänyt saatavaa riidattomana, ja maksaa perusteettoman maksun lisäkulujen pelossa.

Kun kiistin kanteen, asia siirrettiin riitaisena tapahtumapaikan käräjäoikeudelta asuinpaikkani mukaiseen käräjäoikeuteen. Tämän jälkeen pysäköintifirma perui kanteen ja maksoi aiheutuneet kulut kärsien rahallisen menetyksen aloittamansa aiheettoman perinnän johdosta. Ilmeisesti riittävän moni kuitenkin erehtyy viimeistään kanteen säikäyttämänä maksamaan, joten perusteettomiakin saatavia kannattaa viedä käräjille.

Kuluttajan on syytä olla oikeuksistaan tietoinen, kun joutuu tekemisiin tällaisen toiminnan kanssa. On muistettava, että yksityisessä pysäköinninvalvonnassa kyse on yksityisoikeudellisesta sopimusmaksusta kuljettajan ja yhtiön välillä, eikä haltijan vastuuperusteisesta sanktiosta auton omistajalle. Maksusta vastaa vain ja ainoastaan autoa kuljettanut henkilö.

Vaatiessaan valvontamaksua auton omistajalta pysäköintiyhtiö aloittaa perintätoimet ilman tosiasiallista tietoa siitä, kehen perintä lain mukaan tulisi kohdistaa. Auton omistajalla ei ole myöskään mitään lakiin perustuvaa velvollisuutta selvittää pysäköintiyhtiön puolesta sen kulloistakin sopimuskumppania.

Luottotietojaan ei myöskään voi menettää kieltäytyessään perusteettomasta maksuvaatimuksesta.

Tapio Aalto

Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.