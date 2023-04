Tarvitaan kiireellisesti uusia käytäntöjä ja kykyä tekoälyn mielekkääseen ja hallittuun käyttöön.

Chat GPT ja muut sisältöä generoivat ohjelmistot syöksevät vaikutusvoimaista tekstiä, kuvia ja videoita. Open AI:n toimitusjohtaja Sam Altman onkin tunnistanut tekoälyn inhimilliset riskit, joita he koettavat ohjelmissaan hallita rajaamalla ongelmallisia sisältöjä ja tyylejä. Tämä laajamittainen tehtävä on kuitenkin lopulta mahdoton.

Niinpä yhdysvaltalainen Future of Life Institute on saanut tunnettuja allekirjoittajia kirjelmäänsä ”Lopettakaa jättimäiset tekoälykokeet”. Mukana ovat muun muassa Teslan toimitusjohtaja ja Twitterin omistaja Elon Musk sekä Applen perustajiin kuuluva Steve Wozniak.

Joukko tekoälyn etiikan tutkijoita on eri mieltä. He väittävät, että murehtimalla tekoälyn tulevaisuutta suljetaan silmät teknologian jo nyt nähtäviltä ongelmilta.

Tekoälyn todelliset riskit ovat mysteeri. Kauhukuvat maailmanlopusta sivuuttaen ne ovat arkisen inhimillisiä, sosiaalisia, kulttuurisia, poliittisia ja taloudellisia. Generoiva tekoäly muuttaa ihmisten ja lasten tapoja luoda tekstejä opiskelun ja harrastusten parissa. Taiteilijat kaikilla aloilla kohtaavat uusia välineitä ja pohtivat tekijänoikeuksiaan.

Liiketoiminnassa osia ihmisten työstä korvataan tehokkaalla tekoälyllä ja monet tehtävät muuttavat luonnettaan. Mediat valmistautuvat sisältövyöryyn, kun laajoja katsauksia ja juttuja syntyy lähes napin painalluksella. Väärän tiedon tunnistusmenetelmät eivät pysy perässä. Tarvitaan kiireellisesti uusia käytäntöjä ja kykyä tekoälyn mielekkääseen ja hallittuun käyttöön.

Jussi Herlin ja Tero Ojanperä (HS Mielipide 6.4.) kehottivat ottamaan tekoälyn mukaan hallitusohjelmaan. Se onkin tarpeen, mutta erityisesti Suomi ja Pohjoismaat edustavat maailmalla poikkeuksellisen tasa-arvoista ja osallistavaa kulttuuria, jossa on luontevaa tarttua tähän ihmiset huomioivalla ja empaattisella tavalla. Riskinä on teknologia, jota korjataan vasta sitten, kun havaitaan virheitä ja irrallaan tahoista, joita kehitys koskee. Niitä ovat ihmiset, yhteisöt ja kulttuurimme. Tämä on myös kiistaton mahdollisuus inhimilliselle arvonluonnille, jolle jo nyt on globaalia kysyntää.

Göte Nyman

psykologian professori, Helsingin yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.