Suomessa vallitsee varsin vahva yksimielisyys siitä, että tarvitsemme lisää korkeakoulutettuja osaajia pärjätäksemme kansainvälisessä kilpailussa. Tämä keskustelu keskittyy kuitenkin vahvasti siihen, että tietylle prosentille ikäluokasta haluttaisiin korkeakoulututkinto. Meidän pitäisi katsoa perustutkintojen lisäksi myös pidemmälle: tutkija- ja tohtorikoulutettaviin, heidän koulutuksensa kehittämiseen sekä tulevaisuuden työelämän tarpeisiin.

Tarvitsemme tohtoritutkinnot myös ammattikorkeakouluihin. Ammattikorkeakouluissa tehdään jo merkittävää soveltavaa ja ratkaisuhakuista tutkimusta tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Tämä yhdistettynä tohtoritutkintoihin luo erinomaiset mahdollisuudet viedä sekä soveltavaa tutkimusta että suomalaisia yrityksiä vahvasti eteenpäin. Kiihtyvässä kilpailussa osaamiseen ja yritysten tutkimukseen kannattaa panostaa.

Tohtorikoulutus ammattikorkeakoulussa voi toimia esimerkiksi niin, että koulutettava tekee väitöskirjansa työn ohessa suoraan yritykseen. Näin näkökulma on käytännönläheinen ja vahvasti kytköksissä työelämään, ja soveltavan tutkimuksen osaaminen yrityksissä lisääntyy.

Käytännössä ammattikorkeakouluissa on jo nyt tohtorikoulutettavia. Esimerkiksi meillä Hämeen ammattikorkeakoulussa se, että kuulumme kansainväliseen RUN-Eurooppa-yliopistoon, mahdollistaa väitöskirjan tekemisen allianssin muihin korkeakouluihin.

Suomalaisten korkeakoulujen on pärjättävä kansainvälisessä kilpailussa. Useissa muissa Euroopan maissa, kuten Portugalissa, Saksassa ja Irlannissa, ammattikorkeakoulujen tohtorikoulutus on jo mahdollista. Tohtoritutkintojen lisäksi meidän olisi syytä tuoda korkeakoulujen muutkin tutkinnot ja nimekkeet eurooppalaisen käytännön mukaisiksi.

Muualla Euroopassa ammattikorkeakouluista valmistuu maistereita, mutta meillä puhutaan kankeasti ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista. Muualla korkeakouluissa työskentelee professoreita, meillä tutkijayliopettajia.

Tämä kehittäminen ei sulje pois sitä, että yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on edelleen omat tehtävänsä ja profiilinsa. Duaalimalli on perusteltu ja tarpeellinen, mutta niin on myös korkeakoulutuksen ja Suomen kilpailukyvyn kunnianhimoinen kehittäminen.

Pertti Puusaari

rehtori

Heidi Ahokallio-Leppälä

vararehtori

Hämeen ammattikorkeakoulu

