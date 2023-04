Virkistysalueen kutsuminen joutomaaksi on jopa asukkaita loukkaavaa.

Taivallahden kylpylähankkeen uutisoinnissa on käytetty tarkoitushakuista kielenkäyttöä ikään kuin hakien oikeutusta alueen kylpylähankkeelle. Aluetta kutsutaan ”joutomaaksi’” ikään kuin alueella ei olisi tällä hetkellä mitään käyttöä.

Virkistysalue ei ole joutomaata. Kyseisellä alueella on päiväsaikaan jatkuva ulkoilijoiden virta, joten on hieman alentavaa ja helsinkiläisen asukkaan kannalta jopa loukkaavaa, että kyseistä aluetta kutsutaan joutomaaksi. Alueella on suuri virkistysarvo.

On totta, että alue ei tällä hetkellä ole kaikkein viehättävintä ympäristöä, mutta sen maisemoiminen viihtyisäksi ympäristöksi olisi huomattavasti suurempaa ihmisjoukkoa palveleva hanke kuin ulkomaisen yrityksen kylpylähotelli.

Tapio Antere

valokuvaaja, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.