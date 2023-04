Vaatimus suomen tai ruotsin osaamisesta harjoitteluvaiheessa on kansainvälisten opiskelijoiden osalta kohtuutonta.

Helsingin yliopistossa toimii 36 kansainvälistä maisteriohjelmaa, joissa opiskelee englanniksi toistatuhatta opiskelijaa. Vaativan hakuprosessin läpäisseet opiskelijat ovat motivoituneita ja sitoutuneita suorittamaan opintonsa kahdessa vuodessa.

Me koulutamme heitä täällä ja toivomme, että moni heistä jäisi valmistuttuaankin tänne. Työura ja elämä Suomessa ovat monen maailmalta tänne tulevan opiskelijan unelma. Koulutus toimii hyvin, ja kiinnostuneita hakijoita on vuosi vuodelta enemmän.

Kriittinen kohta opiskelijoidemme opintopolulla on oman alan harjoittelu. Se on parhaimmillaan loistava mahdollisuus, joka tarjoaa ensikosketuksen suomalaiseen työelämään ja ammatillisiin verkostoihin kannustaen opiskelemaan kotimaisia kieliä, jotta tänne voisi jäädä myös valmistumisen jälkeen. Työnantajille määräaikainen harjoittelu on matalariskinen mahdollisuus luoda uusia kontakteja eri puolilta maailmaa tänne saapuneisiin, tuleviin asiantuntijoihin, joilla on jo nyt osaamista. Lisäksi palkkaamiseen on mahdollista hakea yliopiston harjoittelutukea. Kumpikin osapuoli voittaa siinä.

” Voitaisiinko seuraava harjoittelupaikka julkaista englanniksi?

Vaatimus suomen tai ruotsin osaamisesta harjoitteluvaiheessa on kuitenkin näiden opiskelijoiden osalta kohtuutonta. Englanninkielisen harjoittelutarjonnan puuttuessa opiskelijat eivät pääse tutustumaan oman alansa mahdollisuuksiin. Menetämme arvokkaat osaajat muualle, jos emme saa heitä kiinnittymään suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan varhaisessa vaiheessa.

Näitä epäkohtia yliopisto ei yksin kykene korjaamaan. Työelämän toimijoilta kaivataan rohkeampaa ja avarampaa ajattelutapaa tehdä kielitietoisia valintoja työyhteisöjen sisällä – eli pohtimaan työtehtävien kielitasoja, inklusiivista rekrytointia ja työyhteisöjen vastaanottavuutta. Voitaisiinko seuraava harjoittelupaikka julkaista englanniksi? Olemme kaksikielinen maa ja osaamme jo toimia monikielisesti – tämä on vahvuutemme!

Kimmo Vehkalahti

Contemporary Societies -maisteriohjelman johtaja

Inka Saarela

asiantuntija, urapalvelut / työnantajapalvelut

Helsingin yliopisto

