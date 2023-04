Ulkomailla hämmennyttiin Sanna Marinin pääministerikauden päättymisestä, koska siellä ei ymmärretty, mikä teki Marinista aidosti erityisen suomalaisen johtavan poliitikon.

Brittilehti The Guardianissa ilmestyi heti Suomen vaalien jälkeen kolumni, jota Suomi-somen yksi heimo rakasti, toinen raateli.

Kolumnisti Zoe Williams kirjoitti oikeiston voitto­reseptin olleen yhdistelmä ”perinteistä” leikkaus­politiikkaa maustettuna ”misogynistisellä vastaiskulla biletyttö-Marinia vastaan”. Päällisin puolin vaalit voitti talouskuri, mutta niissä oli kyse myös verhotusta naisvihasta, kolumni argumentoi.

Jos katsoo politiikan ylätasoa, Williamsin analyysi on täysin pielessä.

Vaalien ääniharavat olivat Riikka Purra (ps), Sanna Marin (sd) ja Elina Valtonen (kok). Sekä Marinin että tämän puolueen kannatus nousi, ei laskenut. Uusista edustajista miehiä on 108, naisia 92. Seitsemää eduskuntapuoluetta yhdeksästä johtaa nainen. Vaalikampanja oli kokonaisuutena arvioiden asiakeskeinen, ajoin jopa unettava.

Näin katsottuna Suomi näyttäytyy ennemminkin demokratian ja tasa-arvon mallimaana kuin polarisoituneena naisvihan pesäkkeenä.

Ulkomaisen median reaktiota Marinin puolueen putoamiseen pois ykköspaikalta on leimannut laajemminkin hämmennys. Miksi Suomi luopuu näin näkyvästä johtajasta, jota maailma rakastaa?

Hämmennystä selittää se, että koko vaalikauden ajan Marinin ikä ja sukupuoli ovat korostuneet ulkomaisessa mediassa enemmän kuin suomalaisessa julkisuudessa. Täällä Marinia on koko hallituskauden ajan jopa korostetusti yritetty käsitellä irrallaan tämän identiteetistä, kuin ketä tahansa poliitikkoa. Tasa-arvoon uskovassa maassa tämä on oikea valinta.

Asetelma voi kuitenkin ohjata katseen myös pois jostakin oleellisesta. Jos vaalikauden aikana on edes käväissyt sosiaalisessa mediassa, ymmärtää, että Williamsin argumentissa on myös perää – naisvihaa on vaikea olla havaitsematta.

Esimerkiksi Naton alaisen laitoksen vuonna 2021 tekemä raportti totesi, että etenkin naisministereihin kohdistuu somessa sukupuolittunutta häirintää. Sitä ”käytettiin ministeriasemassa olevien naisten arvosteluun ja delegitimoimiseen riippumatta käsillä olevasta poliittisesta asiasta”.

Ilmiön takana vaikuttivat olevan oikeat ihmiset, eivät botit. Keitä he sitten ovat?

Ainakaan pääministerin inhoajien joukko ei vaikuta isolta. Vuodenvaihteessa julkaistun HS-gallupin mukaan 64 prosenttia vastaajista arvioi Marinin onnistuneen työssään erittäin tai melko hyvin. Melko huonon arvosanan antoi 11 prosenttia, erittäin huonon vain 8 prosenttia.

Suoraviivaisimman arvion esitti presidentti Tarja Halonen viime syksynä The New York Timesissa. Hänestä nuorten naisten nousu Suomen politiikan huipulle pelottaa ja ”loukkaa tietynlaisia vanhempia miehiä”.

Osa totuutta, mutta ehkä kuitenkin liian suppea selitys?

Kun Marinin kautta voidaan nyt arvioida peruutuspeilistä, näkyy entistä selvemmin se, mikä ulkomailla ei aina ole selvää: Marinista ei Suomen johtavana poliitikkona tehnyt erityistä identiteetti vaan periaatteellinen tapa hahmottaa diplomatiaa ja politiikkaa.

Marin nosti toistuvasti politiikan keskiöön arvot, ja niitä hän korosti myös läpi vaalikampanjan – ensimmäisensä ja luultavasti viimeisensä puoluejohtajana.

”Eduskuntavaalit ovat mitä suurimmissa määrin arvovaalit. Huhtikuussa päätetään, millaisilla arvoilla Suomea johdetaan”, Marin kirjoitti Instagramissa tammikuussa.

Myös vaalitenteissä Marin poikkesi yleensä melko teknisestä suomalaisesta politiikasta: kun tenteissä kysyttiin käytännöllisiä ratkaisuja vaikkapa talouteen, Marinin vastaus palautui usein arvoihin, ei politiikkakeinoihin.

” Marinin vastaus palautui usein arvoihin.

Näkökulmasta riippuu, näkeekö arvopohjaisuuden ideologian sokaisemana ratkaisujen puutteena vai politiikan kovana, oleellisena ytimenä. Onko politiikassa ensisijaista tuoda esiin arvoja, joista johdetaan keinot, vai keinoja, joita maustetaan varovasti arvoilla?

Marin edusti aina ensin mainittua suuntausta, ja juuri se erityisyys ärsytti Suomessa monia.

Ulkomailla unohtuu helposti myös toinen asia: Marinin hallituksen poliittinen saavutuslista on jo työvoittona hämmentävä. Koronaviruksen hoito, Nato-jäsenyys, Ukrainan tukeminen – ja näiden keskellä muun muassa oppivelvollisuuden laajentaminen ja valtava sote-uudistus. Silti moni yksinkertaisesti piti hallituksen politiikkaa vääränä.

Historia kirjoitetaan myöhemmin, mutta toisin kuin ulkomailla, siellä pääministeri Sanna Marinia tuskin muistetaan identiteetistään.

Kirjoittaja on HS:n uutisista vastaava toimituspäällikkö.