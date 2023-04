Eri terapioiden vaikuttavuutta on tutkittu laajasti vuosien ajan.

Helsingin Sanomien jutussa (HS 5.4.) käsiteltiin mielenterveyshäiriöiden ja -sairauksien hoitoon käytettyä psykoterapiaa ja kysyttiin, onko terapiasta apua. Jutussa väitettiin, ettei terapioiden vaikuttavuudesta olisi systemaattisesti kerättyä näyttöä.

Eri terapioiden vaikuttavuutta on kuitenkin tutkittu laajasti eri diagnoosien ja potilasryhmien mukaan vuosien ajan. Näiden pohjalta on julkaistu lukuisia systemaattisia katsauksia ja meta-analyyseja, joita on hyödynnetty käypä hoito -suosituksissa. Tutkimuksissa on käytetty sekä subjektiivisia että objektiivisia päätemuuttujia.

Jutussa puhuttiin sekaisin terapioiden tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta, jotka kyllä liittyvät toisiinsa mutta tarkoittavat eri asioita. Vaikuttavuus kertoo sen, miten hyvin terapia saavuttaa tavoitteensa, ja tehokkuus sen, kuinka hyvin tavoitteet on saavutettu suhteessa käytettyihin resursseihin. Ensin mainittu on tärkeä potilaan näkökulmasta, jälkimmäinen kustannuksiin osallistuvan yhteiskunnan näkökulmasta.

On tärkeää, että terapioiden vaikuttavuutta arvioidaan niiden tavoitteiden mukaan. Jutussa mainittiin Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia. Sen tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne palaamista. Terapeutit raportoivat Kelalle vuosittain näiden tavoitteiden toteutumisesta.

Potilaiden subjektiivinen kokemus terapian vaikuttavuudesta on tärkeä. Kelan myöntämän kuntoutuspsykoterapian korvauksen saaminen edellyttää, että psykoterapeutti arvioi terapian vaikuttavuutta HS:n jutussa mainitulla asiakkaan vastauksiin perustuvalla Core-mittarilla. Mittaus tehdään aina terapian alussa ja lopussa. Samaan aikaan on tärkeää kerätä tietoa objektiivisista mittareista, kuten Kelan kuntoutuspsykoterapiaa saavien opintojen edistymisestä ja työhön osallistumisesta.

Kirsi Hiilamo

Darja Laatsit

psykoterapeutteja, Helsinki

