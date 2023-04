Potilastietojen käytölle on tarkat säännöt

Terveydenhuollon ammattilainen saa katsoa Kanta-palveluista vain hoitoon tarvittavia tietoja.

Helsingin Sanomat kertoi (10.4.) siitä, kuinka omien terveystietojen jakamista voi rajoittaa Omakannassa tai asioidessa terveydenhuollossa. Tietojen näyttämisen rajoittamisessa on kuitenkin riskejä, sillä se voi vaarantaa potilaan hyvän hoidon.

Potilasturvallisuuden kannalta on tärkeää, että terveydenhuollon ammattilaisilla on pääsy tarvittaviin potilastietoihin kaikkialla Suomessa. Esimerkiksi hätätilanteissa ammattilaiset näkevät Kanta-palvelujen avulla potilaan hoitohistorian ja osaavat sen mukaan antaa hänelle sopivaa hoitoa. Myös monissa muissa tilanteissa tarvitaan tietoja potilaan terveydentilasta ja mahdollisesta lääkityksestä.

Potilastietojen käytölle on tarkat säännöt, eikä terveydenhuollon ammattilainen saa katsoa tietoja, jos hänellä ei ole hoitosuhdetta potilaaseen. Ammattilainen saa tarkastella vain sellaisia tietoja, jotka ovat hoidettavan henkilön terveyden kannalta tarpeellisia. Tietojen katselu ilman asianmukaista syytä voi täyttää jopa rikoksen tunnusmerkit. Potilas itse ei kuitenkaan voi aina tietää, millaista tietoa ammattilainen tarvitsee hoitotilanteessa.

Tietojen oikeanlainen hyödyntäminen on myös olennainen osa kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ammattietiikkaa. Henkilöstöä koulutetaan jatkuvasti hyödyntämään tietoja vastuullisesti. Terveydenhuollon organisaation tehtävänä on varmistaa, että jokaisella työntekijällä on riittävä ymmärrys tietosuojasta ja potilastietojen käyttöä koskevista rajoituksista.

Tietojen katselusta jää aina merkintä potilastietojärjestelmän lokiin. Kaikkien terveydenhuollon organisaatioiden on valvottava potilastietojen käyttöä. Tätä tehdään esimerkiksi pistokokeiden avulla. Kansalainen voi myös itse katsoa Omakannasta, missä terveydenhuollon yksikössä hänen tietojaan on käsitelty. Tarkemmat lokitiedot voi pyytää terveydenhuollosta.

Jo nyt potilastietojärjestelmissä on teknisesti rajattu tietojen näkymistä työtehtävän mukaan. Kesäkuussa voimaan tulee asiakastietojen käsittelyä koskeva asetus, jonka seurauksena työtehtävän mukaisista rajauksista tulee pakollisia. Hyvä hoitosuhde perustuu luottamukseen hoitohenkilökunnan ja asiakkaan välillä. Suomessa on osaavia terveydenhuollon ammattilaisia, jotka käyttävät potilastietoja vastuullisesti.

Outi Lehtokari

palvelutoiminnan päällikkö

Kanta-palvelut, Kela

