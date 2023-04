Mihin Helsingissä tarvitaan niin paljon elämyskeskuksia, viihdekeitaita ja uusia hotelleja?

Helsingissä on käynnissä useita kehityshankkeita, jotka muovaavat kaupungin rantojen ilmettä. Yksi hankkeista on havainnekuvassa oleva Taivallahden kylpylähotelli.

Helsingin Sanomat (8.4) kertoi Helsingin rantoja mylläävistä rakennushankkeista, joita kaupunki ja ulkopuoliset tahot yhdessä suunnittelevat. Juttu nostatti kauhun väreitä ja kylmää hikeä.

Tekstissä käytettiin kohteista sellaisia sanoja kuin elämyskeskus, viihdekeidas ja rauhoittumispaikka – trendikkäitä termejä, joista kaksi ensimmäistä tehokkaasti mitätöivät kolmannen. Mihin Helsingissä tarvitaan niin paljon elämyskeskuksia, viihdekeitaita ja uusia hotelleja? Millaista turistiryntäystä Helsinkiin oikein odotetaan? Ovatko odotukset realistisia? Onko turistiryntäys edes toivottavaa?

Yleisvaikutelma on se, että avointa kaupunkinäkymää tai luonnonmukaista rantaviivaa ei pitäisi olla enää missään. Kaikki täytyy täyttää, myllertää, ruopata ja pengertää – sekä tietenkin muuttaa tavallisille kaupunkilaisille saavuttamattomaksi tai maksulliseksi.

Suunnitelmista ehkä kauhistuttavin on Humallahden kallioiden alle kaavailtu pyöräilybaana, joka pilaisi hienon ulkoilijoiden suosiman kallio- ja merinäkymän täydellisesti. Ja miksi? Jotta pyöräilijöiden ei tarvitsisi ajaa Seurasaarentien raskasta ylämäkeä! Jokainen pyöräilijä ymmärtänee, että pyörää voi taluttaakin, jos mäki on liian jyrkkä.

Ennen autoilu oli kaupunkisuunnittelun pyhä lehmä, jonka ehdoilla kaikki rakennettiin. Nyt pyöräilystä on muokattu uutta pyhää lehmää, jonka takia kaikki muut arvot, kuten luonto ja kaupungin estetiikka, sekä jalkaisin liikkuvien kaupunkilaisten mukavuus ollaan valmiita unohtamaan. Pyöräily ja pyörätiet ovat hyvä asia, mutta ne eivät saa jyrätä alleen kaikkea muuta.

Järjetön hanke on myös Taivallahden kylpylähotelli, jonka mittakaava ja vaatimukset tuntuvat koko aika venyvän ja paukkuvan. Onko järkevää pystyttää hotelli ja ties mitä muita rakenteita ilmeiselle tulva-alueelle? Etenkin kun samalla pilataan perinteinen näkymä erityisessä ympäristössä – Hietaniemen uimarannan, hautausmaan, krematorion ja uurnalehdon välittömässä läheisyydessä – sekä viedään ulkoilualue asukkailta. Paikkaa kutsutaan ylimielisesti joutomaaksi, mutta nimitys sopii vain pieneen osaan turmeltavasta maa-alueesta.

Jutussa on havainnekuvia, jotka ovat tunnetusti idealisoituja ja epärealistisia. Siitä huolimatta pistää silmään, miten mielikuvituksettomia, ikäviä ja keskenään samanlaisia kaikki suunnitellut rakennukset ovat. On hienoa, että rakennetaan puusta, mutta miksi muotokieli on aivan sama kuin betonista rakennettaessa?

Kaikilla taiteenaloilla on omat pakkomielteensä, trendinsä ja muotinsa. Arkkitehtuuri eroaa muista siinä, että sen tuotoksia on vaikea kiertää ja karttaa. Ne ovat epäonnistuessaan kiusanamme pitkään, ja niiden korjaaminen ja purkaminen on kallista ja vaivalloista.

Olisi toivottavaa, että kaupungin päättäjät panisivat jäitä hattuun ja hidastaisivat tahtia. Helsinkiä tulisi rakentaa sen asukkaita varten, heidän ehdoillaan ja heidän toiveitaan kuunnellen. Nyt tahdin määräävät kaupungin virkamiehet ja poliitikot sekä ulkopuoliset yrittäjät ja lobbarit. Haitat ja menetykset sekä suuri osa kuluista kaatuvat kuitenkin kaupunkilaisten niskaan.

Sari Mattero

Helsinki

