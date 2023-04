Välimeren yli pyrkiville ihmisille on oltava ennalta suunnitellut vastaanotto- ja terveydenhuollon palvelut.

Välimerellä on meneillään suuri humanitäärinen katastrofi. Ihmiset, joilla on eurooppalaisten arvojen mukainen oikeus lähteä maasta ja muuttaa toiseen maahan, ovat jatkuvassa hengenvaarassa. Ihmisten pelastaminen kaikin puolin merikelvottomista aluksista on jo rutiininomaista ja päivittäistä toimintaa. Aluksia vain tulee ja niitä joutuu hätään. Ihmisiä pelastetaan, mutta itse ongelmaan – siis miksi näin pitää olla – kukaan ei ole esittänyt asiallista ratkaisua.

Yhteiskunnassamme yleensä tehdään kaikki voitava ihmisten hengen ja terveyden suojaamiseksi myös ennalta ehkäisevinä toimina. Merikelvottoman aluksen liikkeelle lähtemisen estäminen kaikin mahdollisin tavoin on eräs tällainen toimi.

Välimeren yli pyrkiville ihmisille on oltava myös ennalta suunnitellut vastaanotto- ja terveydenhuollon palvelut. Oikeudellisessa ajattelussamme nämä palvelut kun kuuluvat kaikille. Ne eivät ole kansalaisuuteen perustuvia.

Hädässä olevien ihmisten jatkuva ja eräällä tavalla siis ilmiönä hyväksytty pelastaminen ei todellakaan ole hyvää julkikuvaa. Euroopan unioni on maailman parhaiden ihmisoikeuksien maiden yhteisö. EU:lla on maailman kuvassa ylivoimaiset resurssit järjestää alueelleen tahtovat ihmiset turvallisesti perille.

Euroopan unioni voi ja sillä pitää olla valmius alkaa neuvotella asiasta Afrikan maiden kanssa. Vuokrata matkustaja-aluksia kuljettamaan organisoidusti ihmisiä Afrikan satamista Euroopan unioniin yksiköihin, joissa vastaanotto on etukäteen suunniteltu ottaen huomioon ihmisten lukumäärä ja tarvittavat palvelut. Yksiköihin, joissa on järjestetty ihmisten tulevaisuuden ja Eurooppaan integroinnin palvelut.

Tunnen oikeasti häpeää – kuten varmasti moni muukin sivistyneen Euroopan unionin asukas – siitä, että sallimme asian Välimerellä olevan jatkuvasti näin. Koska asian ei tarvitsisi olla näin.

Timo Saarimaa

Tampere

