Thaimaassa sijaitseva Maya Bay on monelle suomalaisellekin tuttu paratiisiranta. Enää siellä ei saa uida, ja se on osaltaan minunkin vikani.

Paratiisiranta, luvattiin. Ja kun ensimmäisen kerran pitkähäntävene lipui jyrkkien vuorenseinämien sylissä lepäävään turkoosiin laguuniin, ajattelin itsekin niin.

Siitä on melkein parikymmentä vuotta, kun ensimmäisen kerran kävin Maya Baylla Etelä-Thaimaassa. Ranta on yksi maailman tunnetuimmista, kiitos vuonna 2000 julkaistun The Beach -elokuvan.

Palasin rannalle monena vuonna. Joka kerralla väkeä oli enemmän. Veneet ajettiin rantaan tiukkaan riviin, moottorit pölläyttelivät ilmaan sinervää savua.

Viimeisin valokuvani rannalta on kuuden vuoden takaa: siinä kolmevuotias kelluu uimarenkaassa tympääntyneen näköisenä. Kuvaushetkellä yritin rajata niin, että veneitä näkyisi mahdollisimman vähän. Silti niitä on yhdeksän.

Kuva on yhä rakas lomamuisto, mutta samalla myös katkera tallenne paratiisin katoamisen syistä.

Vuonna 2018 Maya Bay suljettiin.

Ranta itsessään on pieni – parisenkymmentä metriä leveä ja parisensataa metriä pitkä. Pahimpina aikoina siellä saattoi käydä 6 000 ihmistä päivässä. Kävijät roskasivat ja polkivat sen, mikä oli arvokkainta: itse luonnon. Kalat katosivat.

Aluksi viranomaiset ajattelivat, että ranta on kiinni muutaman kuukauden. Se ei riittänyt, tietenkään, joten sulkua pidennettiin monta kertaa. Lopulta ranta oli suljettuna melkein neljä vuotta. Pandemia auttoi.

Koralli alkoi hiljalleen elpyä. Kilpikonnat ja hait palasivat.

” Miltä maailma näyttää, kun lapsi on aikuinen?

Viime vuodet olen katsonut rantaa vain Youtube-videoilta. Kun vuorovesi paljastaa pohjan, siellä vipeltävät ravut. Paratiisista poistettiin ihmiset, ja se parani.

Maya Bay avattiin viime vuonna uusilla säännöillä. Veneitä ei saa enää ajaa suoraan laguuniin, väkimäärä on rajoitettu 380 ihmiseen kerrallaan. Uida ei enää saa.

Olen miettinyt, miltähän maailma näyttää, kun laguunissa kellunut lapsi on aikuinen. Katsooko hän lomakuvaa samalla tavalla kuin nelikymppiset katsovat lapsuuskuviaan, joissa matkustetaan auton takapenkillä ilman turvavöitä?

Että olipa omituista, että silloin oli tuollaista, laguunissa sai vielä uida. Tai surullisemmin – että vielä silloin tuollaisia paikkoja ylipäätään oli? Ja että meidänkin lomamme oli osa tuhoa.

Muutama vuosi kuvan ottamisen jälkeen mietin, mistä löytäisin uuden paratiisirannan. Lapsi vastasi, että hän matkustaisi mieluiten junalla jonnekin lähelle. ”Meillä on aivan liikaa muistoja jo nyt”, hän sanoi.

Osaisinpa ajatella samoin.

Kirjoittaja on HS:n Kuukausiliitteen toimittaja.