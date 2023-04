Yksityisautoilun rajoittaminen on ollut virhe, joka on jo näivettänyt Helsingin keskustan.

Helsingin ydinkeskustan näivettymisen yksi suuri syy on yksityisautoilun rajoittaminen ja vaikeuttaminen. Se on Helsingissä jatkunut jo vuosia laajasta kansalaisvastustuksesta huolimatta. Ihmiskato keskustassa on tosiasia, koska keskustaan on hankala tulla.

Parkkipaikkoja ei ole, ja harvoista jäljellä olevista joutuu maksamaan paljon, kuten myös parkkihallipaikoista. Hyvä esimerkki ydinkeskustan näivettymisestä on Kauppatorin viimeisen kalakauppiaan lopettaminen 30 vuoden jälkeen, koska torilla ei enää käy asiakkaita (HS 1.4.).

Moni kävisi keskustassa kävelyllä, kahvilassa ja ostoksilla, mutta matka keskustaan vie liikaa aikaa. Mieluummin ajetaan pitkäkin matka keskustan ulkopuolelle isoon kauppakeskukseen, koska sinne pääsee omalla autolla nopeasti, ja pysäköiminen on helppoa ja maksutonta.

Pääkaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen mal-sopimuksessa todetaan, että yksityisautoilua Helsingin keskustassa pitäisi edelleen vähentää. Yksityisautoilun vähentäminen ja pysäköinnin rajoittaminen on autoilijoiden kiusaamista, ja sillä on huono vaikuttavuus, koska autoilijoita ei sillä saada joukkoliikenteen käyttäjiksi.

Suurin osa meistä on liikenteen sekakäyttäjiä, ja oma auto tekee perheen sujuvan arjen mahdolliseksi. Siihen kuuluvat työmatkojen lisäksi matkat harrastuksiin, kouluun ja kauppaan. Autoilijan ostoskassi on painavampi kuin ilman autoa liikkuvan. Siksi kaupungin keskustan tulisi olla helposti saavutettavissa omalla autolla.

” Puheet keskustasta kaupunkilaisten olohuoneena voidaan unohtaa.

Helsingin kaupunkisuunnittelu vielä lisää autoilijoiden ongelmia. Hermannin rantatie on remontissa. Sörnäisten rantatiellä liikenne tökkii Hakaniemen Kruunusillan rakennustyömaan takia. Mannerheimintien remontin ruuhkat tulevat jatkumaan jopa kolme vuotta. Hämeentie on ollut tärkeä väylä Helsingin keskustaan, mutta sitä ei ole enää. Esplanadilta poistetaan ajokaistoja, mikä ruuhkauttaa keskustan liikennettä entisestään.

Autoilun ruuhkautuminen lisää liikenteen päästöjä ja ilmastokuormitusta.

Nykyisellä kaupunkisuunnittelulla ydinkeskustan hiljeneminen jatkuu. Kävelin eräänä tiistaina Aleksanterinkatua Mannerheimintieltä Senaatintorille noin kello 20. Katu oli lähes autio. Puheet keskustasta kaupunkilaisten olohuoneena voidaan unohtaa. Ydinkeskusta toimii kaupunkilaisten olohuoneena korkeintaan keskikesällä, jos silloinkaan.

Helsingin strategia tulla maailman toimivimmaksi kaupungiksi ei nykymenolla toteudu. Keskustan pitäisi olla täynnä elämää, jotta Helsinki menestyisi Itämeren metropolina ja kiinnostavana, vetovoimaisena kohteena.

Yksityisautoilua on haluttu rajoittaa päästöjen vähentämiseksi. Tätä tavoitetta on yhä vaikeampi perustella sähköautojen lisääntymisen takia. Nyt jo joka kolmas uusi auto on täyssähköauto. Päästötavoitteita ei saavuteta rajoittamalla yksityisautoilua. Asiantuntijoiden mukaan hiilineutraali liikenne on realistinen tavoite sähköautojen lisääntymisen myötä.

Huoli keskustan elinvoimasta on suuri. Autoilua ja pysäköintiä keskusta-alueella ei tule nähdä pahana. Yksityisautoilun rajoittaminen on ollut virhe, joka on jo näivettänyt keskustan. Keskustan elvyttämissuunnitelmassa virhe pitäisi korjata.

Jorma Paavonen

emeritusprofessori

Helsingin yliopisto

