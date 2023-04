Hakuvelvoitteiden vastapainoksi työttömälle tulisi tarjota aidosti asiantuntevaa apua.

Nimimerkki Huippukoulutettu tyhjäntoimittaja pohti (HS Mielipide 10.4.) työttömyytensä syitä. Me työttömät tohtorit tiedämme, miten pienestä se on kiinni. Tutkijaksi kouluttautuminen on pitkä tie. Maailma kulkee siinä rinnalla omia ratojaan.

Rahoitusleikkaukset, rakenneuudistukset, muuttuneet tulevaisuuden odotukset ja poliittiset linjanvedot tekevät ruohonjuuritasolla kerjäläisiä ja kuninkaita. Ne murskaavat unelmia ja mieliä.

Uuden tiedon tavoittelu ja koulutustason nosto ovat kansakunnan yhteisiä hankkeita. Riskit on kuitenkin jätetty yksilöiden kannettavaksi. Työtön tohtori joutuu oman tukalan tilanteensa ohella kantamaan muiden vaikeita tunteita. Työttömyydestä ei haluta puhua omalla nimellä. Eihän kukaan halua leimautua epäonnistujaksi, jonka tiedot, taidot ja koko olemassaolon oikeutus voidaan repiä palasiksi julkisessa keskustelussa.

Nykyinen velvoite hakea vähintään neljää työpaikkaa kuukaudessa on saanut minut hakemaan monipuolisesti erilaisiin työtehtäviin ja -paikkoihin. Kymmenet hakemukset eivät ole johtaneet muuhun kuin sähköpostiin tasaisesti kilahteleviin hylkäysviesteihin.

Ei liene kohtuutonta toivoa, että työttömille tohtoreille olisi summittaisten hakuvelvoitteiden vastapainoksi tarjolla myös aidosti asiantuntevaa apua oman paikan löytämiseen.

Marke Ahonen

filosofian tohtori, dosentti, työtön työnhakija, Helsinki

