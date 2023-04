Biennaalissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota esteettömyyteen yhteistyössä Metsähallituksen ja lauttaoperaattorin kanssa.

Kristiina Karhos toivoi (HS Mielipide 6.4.) Helsinki Biennaalia täysin esteettömäksi.

Biennaalin esteettömyyttä on kehitetty muun muassa saadun palautteen pohjalta. Kesällä 2023 biennaalin teoksista vain puolet on esillä Helsingin Vallisaaressa, ja biennaalin toinen päätapahtumapaikka on HAM Helsingin taidemuseo Tennispalatsissa. Tennispalatsi on liikuntaesteetön. Myös muualla kaupungissa, kuten Oodissa ja Stoassa, teokset ovat saavutettavissa esteettömästi.

Vuonna 2023 Helsinki Biennaali on tilannut esteettömyyskartoituksen Riesa oy:ltä. Biennaalissa kiinnitetään myös entistä enemmän huomiota esteettömyysviestintään yhteistyössä Metsähallituksen ja lauttaoperaattorin kanssa. Biennaali tiedostaa esteettömyyden haasteet ja tekee koko ajan toimia sen kehittämiseksi ja parantamiseksi. Kehittämistoimien havaitsemiseksi toivotaan palautetta.

Metsähallituksen hallinnoima Vallisaari on suojeltu muinaismuistolain ja luonnonsuojelulain turvin, mikä estää maahan kajoamisen. Kävijöiden asiakasturvallisuus on ensisijainen lähtökohta Vallisaaressa. Kaltevuudet saaressa eivät mahdollista esteetöntä liikkumista muualla kuin niin sanotulla Kuolemanlaakson alueella, jonne pääsee Torpedolahden laiturilta. Torpedolahden laituri toimii saapumislaiturina esteettömälle saareen pääsylle.

Paikan vesibussista pyörätuolille ja avustajalle voi varata verkkokaupassa: https://kauppa.visitvallisaari.fi/

Jonna Hurskainen

projektipäällikkö, Helsinki Biennaali

Petra Niskanen

asiakaspalvelupäällikkö, Metsähallitus, luontopalvelut

