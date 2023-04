Potilaan infektioherkkyyteen ja verenvuototaipumukseen vaikuttavien sairauksien pitää olla hoitavan hammaslääkärin tai suuhygienistin tiedossa.

Mielipidekirjoituksessa (HS 12.4.) pohdittiin perusteita, miksi hammaslääkäri oli katsellut potilaan gynekologikäynnin tietoja.

Suu on osa ihmistä, ja suussa tehtävät toimenpiteet vaikuttavat yleisterveyteen. Suurimmalle osalle meistä hampaan lohkeaman paikkaaminen on toimenpide, joka ei juurikaan muuta elämän kulkua. Kuitenkin keskuudessamme on ihmisiä, joille suussa tehtävä toimenpide voi johtaa esimerkiksi hengenvaaralliseen verenmyrkytykseen.

Kuten muidenkin terveydenhuollon ammattilaisten, myös suun terveydenhuollon työntekijöiden tulee tietää potilaansa mahdolliset toimenpiteeseen vaikuttavat riskitekijät. Turvallinen hoito edellyttää, että potilaan infektioherkkyyteen ja verenvuototaipumukseen vaikuttavat sairaudet ja lääkitykset ovat hoitavan hammaslääkärin tai suuhygienistin tiedossa. Tällöin pystytään tunnistamaan riskipotilaat, ja potilas voidaan tarvittaessa suojata antibiootilla toimenpiteen ajaksi tai hoito voidaan suorittaa sairaalaolosuhteissa.

Aina potilailla itsellään ei ole tietoa omien sairauksiensa vaikutuksesta hoitotoimenpiteisiin, ja terveydenhuollon ammattilaisen pitää saada tarvittava tieto, jotta hoito voidaan toteuttaa turvallisesti. Suun terveydenhuollon kannalta gynekologi-käynti on verrattavissa esimerkiksi käyntiin korvalääkärissä. Jokainen terveydenhuollon ammattilainen tarkistaa potilaan sairaudet ja lääkitykset ja kirjaa ne potilastietoihin. Kun nämä tiedot ovat jaettuna, se helpottaa niin suun terveydenhuollon ammattilaisen kuin gynekologinkin työtä ja parantaa potilasturvallisuutta.

Tavoitteenamme on taata turvallinen hoito jokaiselle potilaalle. Yhteistyö koko terveydenhuollon osa-alueiden välillä on merkityksellistä.

Antti Pakkanen

ylilääkäri, hammaslääketieteen lisensiaatti

Johanna Uittamo

dosentti, yliopistonlehtori, erikoishammaslääkäri

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.