Otetaan koko kansa kolikkoja laskemaan.

Miljardi on iso luku, kuten mielipidekirjoituksessa (HS 15.3.) ansiokkaasti esitettiin. Laskenta on nykyisin kuitenkin rinnakkaismuotoista, eikä vain yhdellä prosessorilla tapahtuvaa. Kannattaakin ottaa yhden laskijan sijasta vaikka koko Suomen kansa (pyöreästi viisi miljoonaa kansalaista) laskemaan kolikkoja euron sekuntivauhdilla. Näin aikaa kuluukin vain 200 sekuntia, eli kolme minuuttia 20 sekuntia. Tosin tuo aika menee sitten jokaiselta kansalaiselta, ja rahatkin, jos kolikot on laskettaessa tiputettava valtion kolehtihaaviin.

Risto Niemi

eläkeukko Joroisista

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.