Etuuspäätökset perustuvat lakiin, eikä johtajien näkemyksellä ole niihin vaikutusta.

Nimimerkki Isä kertoi (HS Mielipide 14.4.) lapsensa alle 16-vuotiaan vammaistuen hakuprosessista. Isän mukaan lapsen saama kielteinen päätös korjattiin myönteiseksi sen jälkeen, kun hän oli lähettänyt asiasta sähköpostia Kelan johtajille.

Ymmärrämme kirjoittajan huolen lapsensa tilanteesta. Emme luonnollisesti voi ottaa kantaa kirjoitukseen kuin yleisellä tasolla, mutta haluamme kuitenkin valottaa, mihin Kelan ratkaisukäytäntö perustuu.

Kelan johtajat saavat paljon sähköpostia myös henkilöasiakkailta. Nämä etuusasioita koskevat sähköpostit ohjataan käsiteltäviksi niistä vastaaviin Kelan yksiköihin. Toisinaan Kelan johtajat vastaavat asiakkailta tulleisiin sähköposteihin myös itse, sillä ymmärrettävästi viestit voivat olla koskettavia.

Jos johtaja päättää vastata asiakkaalle, se ei kuitenkaan vaikuta siihen, miten nopeasti asiakkaan asia etenee tai onko etuusratkaisun lopputulos myönteinen vai kielteinen. Kelassa kaikki asiakkaat ovat samanarvoisia, ja etuuksien käsittelyajat ovat kaikille samat. Etuuspäätökset perustuvat lakiin, eikä johtajien näkemyksellä ole niihin vaikutusta.

Jos asiakas haluaa valittaa saamastaan päätöksestä, hänellä on siihen aina oikeus. Päätöksen mahdollisen muuttumisen taustalla voi olla monia syitä.

Jokaisen ihmisen hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen tarpeet ovat yksilöllisiä. Tukioikeutta arvioitaessa on siis tarpeen käyttää harkintaa, joka yksittäisen asiakkaan kohdalla perustuu aina niihin tietoihin, joita Kelassa on asiasta käytettävissä. Annetun päätöksen oikaisumahdollisuus on aina tutkittava, kun Kelaan saapuu asiasta uutta tietoa.

Oikaisumahdollisuuden tutkiminen ei perustu siihen, kenelle uutta tietoa saapuu. Kielteinen ratkaisu voi muuttua myönteiseksi, jos asiakkaan tilanteesta saadaan sellaista lisätietoa, jonka perusteella etuuden myöntöedellytysten voidaan katsoa täyttyvän.

Tavoitteenamme on, että jokainen Kelan asiakas on terveydentilasta, toimintakyvystä ja asuinpaikasta riippumatta yhdenvertaisessa asemassa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ihmiset ovat samanlaisen hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen perusteella oikeutettuja saman tasoiseen tukeen. Kehitämme jatkuvasti ratkaisukäytäntöjämme, ja saadut palautteet auttavat tässä työssä.

Mia Helle

etuuksien ja palvelujen suunnitteluyksikön päällikkö, Kela

