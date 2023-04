Työttömiä tohtoreita on Suomessa vähän yli 1 300.

Tohtoreiden ja korkeasti koulutettujen työttömyys on ollut viime kuukausien aikana aiheellisesti esillä lehtikirjoituksissa (esimerkiksi HS Mielipide 16.4.).

Työttömiä tohtoreita on Suomessa vähän yli 1 300, mikä on kolme prosenttia maan tohtorikunnasta. Heidän lisäkseen noin viidennes tohtoreistamme on työelämän ulkopuolella eli eläkkeellä, opiskelemassa uutta ammattia tai koti-isinä. Jos heidät lasketaan pois työelämän käytössä olevista tohtoreista, saadaan työttömyysprosentiksi neljä. Työllisyys on prosenttilukuina hyvä, mutta se ei kerro koko totuutta.

Nämä työttömät tohtorit kun eivät ole peruskoulusta suoraan kortistoon siirtyneitä työttömiä nuoria, vaan heidän koulutuksensa on kestänyt vähintään kymmenen vuotta ennen kortistokierrettä. Sinä aikana heidän pitkään koulutukseensa on kulunut omia ja yhteiskunnan varoja hyvin paljon, ja parhaat vuodet on hukattu. Samaan hukkaputkeen kuuluvat myös tohtorin tutkintonsa jälkeen maasta lähtevät vierasopiskelijat.

Vaikka koulutuksesta ei pidä tinkiä, kalliissa akateemisessa koulutuksessa rajallisten varojen käyttöä olisi syytä uudistaa.

Juha Karvonen

väitöskirjatutkija

maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopisto

