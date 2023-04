Tänä päivänä uhka laajamittaisesta ydinsodasta on kylmää sotaa vähäisempi.

Suomen Nato-jäsenyyden vaikutus ydinsodan uhkaan on viime aikoina herättänyt keskustelua. Keskustelun olisi hyvä perustua ajantasaiseen tietoon ydinasevaltioiden suorituskyvyistä, uhkakuvista ja strategioista.

Kuuban ohjuskriisi on edelleen vakavin ydinasekriisi, ennen kaikkea kontrollin puutteen vuoksi: Jos Yhdysvallat olisi päättänyt hyökätä, paikan päällä olleet neuvostoliittolaiset komentajat olisivat voineet käyttää ydinaseita ilman poliittisen johdon valtuutusta. Tilanne olisi voinut johtaa suursotaan, koska osapuolten strategiat perustuivat nopeaan ja massiiviseen ydinaseiden käyttöön. Johtamisjärjestelmät soveltuivat vähintään 1970-luvulle asti heikosti muuhun kuin laajamittaiseen ydinsotaan.

Lisäksi Neuvostoliitolla ei ollut ennen 1980-lukua kunnollista ennakkovaroitusjärjestelmää, ja sen ydinasejoukot olivat kylmän sodan alussa alivoimaisia ja heikosti suojattuja. Neuvostoliiton strategia perustui 1980-luvulle asti ennaltaehkäisevään iskuun.

Uhka oli etenkin kylmän sodan alussa vakava, mutta 1980-luvun kriisejä on ajantasaisen tutkimuksen mukaan liioiteltu. Naton Able Archer -harjoitusta ei Neuvostoliiton asevoimissa pidetty poikkeuksellisena, ja samaan aikaan kokoustanut politbyroo käsitteli muita asioita. Liioiteltu on myös tapaus, jossa neuvostoliittolainen upseeri jätti raportoimatta väärän hälytyksen viidestä lähestyvästä ohjuksesta. Neuvostoliitto varautui ennen kaikkea Naton suurhyökkäykseen, ja politbyroo olisi tiedon saatuaan lähes varmasti päättänyt odottaa. Kylmän sodan jälkeisissä tutkimushaastatteluissa neuvostoliittolaiset viranomaiset kertoivatkin maansa painottaneen massiivisen ydinsodan uhkaa pelotetarkoituksessa, kuten Yhdysvallat aikoinaan.

Tänä päivänä uhka laajamittaisesta ydinsodasta on kylmää sotaa vähäisempi. Strategiat eivät nojaudu massiiviseen iskuun, ja ennakkovaroitus- ja johtamisjärjestelmiä on kehitetty. Vastustajan ydinaseiden tuhoaminen ensi-iskulla on käytännössä mahdotonta.

Pääasiallinen uhkakuva on nykyään ydinaseiden rajoitettu käyttö rajoitetuissa sodissa, mistä Venäjän ydinasekiristys Ukrainan sodassa on tyypillinen esimerkki. Ydinaseiden käytön uhka väheneekin, jos käytöstä tehdään paikallisissa sodissa vaikeampaa.

Niinpä parhaan analyysin Suomen Nato-jäsenyyden vaikutuksesta ydinsodan uhkaan esitti Jaakko Aakkula (HS Mielipide 12.4.), joka arvioi riskin vähenevän. Suomen Nato-jäsenyys nostaa Venäjän kynnystä sekä hyökätä Suomeen ja Baltiaan että käyttää ydinaseita sodan aikana.

Ydinaseiden käytön riskiin Ukrainassa ei Suomen Nato-jäsenyys vaikuta, mutta Nato-maiden ydinasepelote jopa vähentää, vaikkei poista, uhkaa. Jos Venäjä olisi maailman ainoa ydinasevalta, olisi se jo käyttänyt ydinaseita, kuten Yhdysvallat käytti toisessa maailmansodassa. Toki ydinsodan uhkan voi myös kokonaan poistaa myymällä ensin Ukraina ja sitten itsemme Venäjän orjuuteen.

Jyri Lavikainen

tutkija, Ulkopoliittinen instituutti

