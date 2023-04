Hiekoitussepeliä lojuu edelleen jalkakäytävillä, ainakin täällä Itä-Helsingissä.

Helsingille vuodenaikojen vaihtelu tuntuu tulevan joka vuosi yllätyksenä. Vaikka kevät on jo pitkällä, hiekoitussepeliä lojuu edelleen jalkakäytävillä, ainakin täällä Itä-Helsingissä. Se nostaa ilmaan hiekkapölyä, joka on hyvin haitallista terveydelle. Tilannetta ei paranna se, että autoilijoilla on taipumus herkästi ajaa jalkakäytäville ja pysäköidä kevyen liikenteen väylille miten sattuu. Tämä murskaa sepeliä entistä pienempään tilavuuskokoon, joka edelleen lisää sen epäterveellisyyttä.

Hiekoitussepeli kuluttaa myös polkupyörien renkaita ja aiheuttaa kaatumisvaaran sekä jalankulkijoille että pyöräilijöille. Kotieläinten tassutkin ovat vaarassa. Onko Helsingillä varaa puhdistaa kadut ennen kesälomakautta?

Jari Huhtala

Helsinki

