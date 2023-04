Miksi kannan lastensuojelun kriisiä omilla virkavastuullisilla hartioillani?

Lastensuojelu on monin paikoin kärsinyt työvoimapulasta.

Olen aloittanut sosiaalityöntekijänä nuorena, ja tähänastisen lyhyen työurani olen tehnyt pääasiallisesti lapsiperheiden parissa ja lastensuojelussa. Koen lastensuojelutyön mielenkiintoisena ja pidän siitä. Se vaatii laajaa erityistä osaamista ja ammattitaitoa. Mietin kuitenkin, miksi kannan lastensuojelun kriisiä omilla virkavastuullisilla hartioillani.

Toiveeni on, että pystyisin tekemään työtäni parhaalla osaamallani tavalla. Valitettavasti tähän en ole lastensuojelussa päässyt. Hoidan kohtuutonta työmäärää siten, että en pysty tekemään työtäni kaikkia lain vaatimuksia tai usein edes hyvää tapaa noudattaen. Työni on tulipalojen sammuttelua. Jos jokin menee pieleen, vastaan siitä virkavastuullani.

” Työni on tulipalojen sammuttelua.

Lastensuojelutyö on siinä mielessä erityistä, että kyse on jatkuvista prosesseista ja monimutkaisista tilanteista. Työni hyvin hoitamiseksi ei riitä, että hoidan yksittäisen työtehtävän työpäivässäni. Jotta kantaisin virkavastuuni epäreiluuden tunnetta kokematta, tulisi minulla olla lähtökohtainen mahdollisuus hoitaa koko lastensuojeluasiakkuuden prosessia lainmukaisella ja eettisesti kestävällä tavalla. Asialla ja liiallisella työmäärällä on merkittävää vaikutusta myös työssä jaksamiseeni.

Olen nuori sosiaalityöntekijä ja ylpeä ammatistani. Tällaisella työtahdilla ja -paineella en kuitenkaan usko, että tulen työskentelemään lastensuojelussa kovinkaan pitkään. Uskon, että en ole kokemukseni kanssa yksin.

Sosiaalityöntekijävaje on paitsi tässä hetkessä niin myös tulevaisuudessa merkittävä haaste. Lastensuojelun työskentelyolosuhteet on olennaista turvata, jotta meitä tekijöitä ja lastensuojelun vaativan työn osaajia pysyy alalla. Tämä turvaaminen tulee tehdä niin valtakunnallisella kuin ongelmista kärsivien hyvinvointialueidenkin tasolla.

Turhautunut nuori sosiaalityöntekijä

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.