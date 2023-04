Alkon myyjät hallitsevat tuotevalikoiman ja osaavat valvonnan.

Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi käy taistoa Alkon monopolia vastaan melko tarkoitushakuisin keinoin (HS Mielipide 17.4).

Kiviniemi väittää, ettei Alko toimi tehokkaasti, kun se joutuu pitämään korkeita hintoja, ja myöhemmin hän toteaa, että valtio saa alkoholiveroa 1,5 miljardia euroa vuodessa. Myös päivittäistavarakauppa joutuisi maksamaan alkoholiveroa. Todennäköisesti veroa nostettaisiin haittojen torjumiseksi myynnin vapautuessa, koska Alkon 373 myymälän lisäksi viiniä alkaisi myydä 4 500 markettia.

Alkoholin hintoihin ja laatuun vaikuttaa se, että Alko on todella suuri ostaja (11 500 tuotetta 79 maasta). Alkon tulee noudattaa EU:n vaatimuksesta syrjimättömyyden periaatetta hinnoittelussa, lajivalikoimassa ja esillepanossa, eli pitää tarjolla kannattamatonta ja liian isoa valikoimaa. Alko ei voi markkinoida tuotteitaan. Lain mukaan Alkon tulee vähentää kulutusta ja haittoja.

Arvoisa kepun entinen pääministeri Kiviniemi. Kun Alkon myynnistä poistuisi 60 prosenttia, Alko tuskin pystyisi pitämään yllä kannattamatonta väkevien juomien myymäläverkostoa maaseudulla.

Usein viitataan Alkon alhaiseen osuuteen alkoholin kaupassa ja tehdään vertailua Ruotsiin. Suomessa kaikkea alle 5,5-prosenttista alkoholia myy Alkon ulkopuolella 10 000 myyntipistettä (oluen osuus on 50 prosenttia kulutuksesta). Ruotsissa monopolin ulkopuolella on vain epäsuosittu alle 3,5-prosenttinen olut. Ruotsalaiset hakevat vahvemman oluensa Norjasta ja Suomesta.

Kiviniemen mukaan Suomi ja Ruotsi ovat ainoat EU-maat, joissa on monopoli. Totta on myös, että Tanska on ainoa Pohjoismaa, jossa ei ole alkoholimonopolia.

Alkon myyjässä yhtyy asiantuntemus sekä tuotevalikoimasta että valvonnasta. Monellako marketilla on varaa kouluttaa huippuasiantuntijoita pelkästään viinin myyntiin ja palkata järjestyshenkilöitä viiniosastolle ja kassojen luo? Päihtyneitä ja alaikäisiä sisäänpyrkijöitä varmasti on viikonloppuina.

Juhani Hakala

entinen alkoholihallinnon kehittämispäällikkö Alkossa ja suunnittelupäällikkö Tuotevalvontakeskuksessa (eläkkeellä), Espoo

