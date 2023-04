Meidän on kyettävä avaamaan työmarkkinamme kaikille. Se on paitsi inhimillisesti oikein, myös Suomen talouden kannalta välttämätöntä.

Suomalainen maahanmuutto­politiikka on vuosi­kymmenet keskittynyt keksimään syitä, joiden nojalla muualta tulevan henkilön oleskelu- ja työlupa voidaan evätä.

Kansalaisyhteis­kuntakaan ei ole varsinaisesti pannut parastaan. Suomi on Euroopan rasistisin maa, kun mitataan Afrikasta EU-maihin tulevien tuntemaa ahdistelua. Syrjintää koetaan muun muassa työpaikan saannissa, asunnon hankinnassa ja ylipäänsä arkielämässä.

Rasismi näkyy myös välttelynä, hiljaisuutena. Miksi nuori ihminen haluaisi jäädä maahan, jossa kukaan ei hymyile hänelle kadulla? Moni tänne tullut suunnittelee poismuuttoa.

Suomessa joutuu ihonvärinsä vuoksi kokemaan pilkkaa ihan riippumatta siitä, onko elinkeinoelämän houkuttelema huippuosaaja vai ihan vain peruspulliainen, joka haluaa rakkautta, harrastuksia ja toimeentuloa.

Ei ole mahdollista houkutella parhaita osaajia, jos samalla pyllistetään kaikille, jotka pökkäävät silmään katukuvassa. Eihän se edes näy naamasta, onko ihminen työperäinen maahanmuuttaja. Pitää olla kiva ja reilu kanssaihminen ja työkaveri ihan kaikille.

Ylipäänsä on ylimielistä harhaa kuvitella, että ihmiset voidaan työmarkkina-asemansa perusteella jakaa hyviin ja huonoihin.

Meidän on kyettävä avaamaan työmarkkinamme kaikille. Se on paitsi inhimillisesti oikein, myös Suomen talouden kannalta välttämätöntä. Vuosilta 2015–2016 tänne jääneiden työkykyisten paperittomien ihmisten oleskelu ja työnteko olisi kannattanut kertarysäyksellä sallia.

Rasismi on meidän itse rakentamamme työllistymisen este, joka meidän on omin voimin myös purettava. Suomen maine rasistisena maana ei jää rajojen sisälle. Saatavuusharkinta koetaan Intiassa loukkauksena.

Rasismi näkyy ja tuntuu eniten heille, jotka sitä kohtaavat. Me muut voimme olla sokeita rasismille.

Esimerkiksi omalla toimialallani, kulttuurialalla, ulkomaalaissyntyisten ammattilaisten osaamista ei arvosteta tai tunnisteta ja kokemukset syrjinnästä ovat yleisiä. Kulttuuri- ja taidealalla syrjinnän kokemukset ovat synnyttäneet epäluottamusta paitsi taide- ja kulttuurikenttää myös laajemmin koko yhteiskuntaa kohtaan.

” Maailmalla liikkuvat ihmiset valitsevat itse asuinmaansa.

Kulttuuri- ja taidealan tutkimuksessa huomattiin, että työnantajat suhtautuvat omasta mielestään myönteisesti kulttuuriseen moninaisuuteen. Ylipäänsä Suomessa tunnustetaan työperäisen maahanmuuton merkitys ja enemmistö kannattaa sen lisäämistä. Työyhteisöjen on aika tajuta ja purkaa syrjivät kriteerit ja käytännöt, jotka estävät palkkaamasta muualta tulleita työntekijöitä.

On illuusio, että Suomi voi valita tänne tulevat ihmiset. Maailma on laaja, ja meillä on huonot kelit ja vaikea kieli.

Maailmalla liikkuvat ihmiset valitsevat itse asuinmaansa. Yhä useamman pitäisi valita Suomi, sillä tarvitsemme merkittävästi lisää työvoimaa, mikäli mielimme pitää talouden kasvu-uralla ja hyvinvointivaltion palveluineen pystyssä.

Maahanmuuttovirasto on muutettava Maahanmuuton edistämiskeskukseksi, osaksi uutta maahanmuutto- ja työministeriötä. On houkuteltava opiskelijoita ja annettava heidän jäädä. On annettava mahdollisuus tulla tänne aloittamaan alusta. On luovuttava työvoiman saatavuusharkinnasta.

On jaksettava sitä, ettei kaikkien suomi heti suju. Kieltä on voitava opiskella työn ohessa. On annettava Suomessa jo oleville aito mahdollisuus oppia kieltä ja päästä koulutukseen, olipa syy tulla Suomeen ollut alun perin mikä tahansa.

Varsinkin äidit on saatava kotoaan koulun penkille. Siinä auttaa kotihoidon tuen lakkauttaminen, mutta tarvitaan myös porkkanaa: kiva opiskeluyhteisö, jossa kokee olevansa tervetullut ja arvostettu. Avoimien ovien päivät alkakoot!

Kirjoittaja on kirjailija.