Tekoäly on hyvä assistentti

Tekoäly itse ei luo mitään, jos ihminen ei ensin halua jotain ja anna tekoälylle ohjeita.

Chat GPT on kirjoitettua tekstiä ymmärtävä ja kysymyksiin vastaava tekoälyohjelma. Kuvassa ohjelma pyysi lisätietoja sille syötetystä aiheesta.

Olen tehnyt paljon suunnittelutyötä ja minulla on ollut hyviä assistentteja, jotka olivat perehtyneet eri ohjelmien ominaisuuksiin ja toteuttivat ohjeelliset luonnokseni. Sillä aikaa ehdin juosta palavereissa ja suunnitella muita asioita ajatus- ja piirustelutasolla. Työnjako oli selvä ja tehokas: jokainen tekee sitä, mitä parhaiten osaa. Sittemmin aloin itsekin käyttää joitakin ohjelmia.

Tekoäly itse ei luo mitään, jos ihminen ei ensin halua jotain ja anna tekoälylle ohjeita. Tekoäly on Kynä 3.0, kun Photoshop, grafiikka- ja muut ohjelmat olivat Kynä 2.0. Ohjelmilla on mahdollista toteuttaa asioita, joita ihminen ei itse osaisi tehdä omilla taidoillaan mutta joita osaa haluta saada aikaan. Tekoäly on apuväline sen aikaansaamiseksi niin kuin hyvä ihmisassistentti.

Tekoäly ei välttämättä osaa heti toteuttaa sitä, mitä ihminen haluaa luoda tai saada aikaan. Silloin voi joutua kokeilemaan erilaisia ohjeita ja käskyjä, kuinka asia pitää esittää, että tekoäly osaa toimia halutulla tavalla.

Kun luova ihminen luo, aineistona on kaikki se tieto ja kokemus, jota hänelle on kertynyt. Sieltä ammennetaan. Siksi luovalle ihmiselle mikään tieto ei ole turhaa, kun koskaan ei voi tietää, mitä voi joskus tarvita ja minkä mielleyhtymän kautta jotain syntyy. ”Luominen on valitsemista” olemassa olevasta materiaalista.

Harvoin luodaan mitään kokonaan uutta, vaan yhdistetään olemassa olevia asioita uudella tavalla. Sitä tekoälykin tekee. Se tuottaa aineistoa ohjeistuksen lisäksi oman kertymänsä ja saatavilla olevan aineiston pohjalta.

Ehkä sekin päivä tulee joskus, että tekoäly luo jotain oma-aloitteisesti, ilman että joku ohjeistaa ja pyytää sitä tekemään jotain. Silloin voidaan alkaa puhua tekoälyn tekijänoikeuksista. Siihen asti tekoäly on apuväline.

Marianne Olanterä

luovan alan ammattilainen

Helsinki

