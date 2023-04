Sähköpyörätuolin saaminen bussiin on arpapeliä

Bussien puutteellinen esteettömyys aiheuttaa merkittäviä hankaluuksia.

Joukkoliikenteessä esteettömyys on tärkeää.

Työskentelen henkilökohtaisena avustajana ja kuljen sähköpyörätuolilla liikkuvan työnantajani kanssa erilaisissa arkipäiväisissä tilanteissa.

Olimme menossa bussilla kauppaan. Bussin keskiovien kohdalla lattiassa on pyörätuoliluiska, joka saadaan esiin kahvaa nostamalla. Tämä kahva ei kuitenkaan millään auennut. Ystävälliset kanssamatkustajatkin tulivat auttamaan, mutta kahva ei hievahtanutkaan, joten emme päässeet bussiin ja jäimme pysäkille odottamaan seuraavaa bussia.

Kun seuraava bussi tuli, kohtasin samanlaisen jäykän, vanhaa mallia olevan kahvan. Yritin jälleen avata luiskaa, ja kun en onnistunut, pyysin kuljettajalta apua. Hänen vastauksensa oli yksinkertainen ja lyhyt: ”Ei se nouse, se on rikki.” Niin jäimme jälleen pysäkille.

Kolmannessa bussissa luiska toimi ja pääsemme kyytiin ja kauppaan. Paluumatkalla samat ongelmat kuitenkin jatkuivat. Kauppareissullamme pysäytimme kaikkiaan viisi bussia, joista kahdella pystyimme matkustamaan. Muihin emme päässeet sisään.

Joukkoliikenne kuuluu kaikille, ja esteettömyyden takaaminen on ehdottoman tärkeää sen mahdollistamiseksi. Sähköpyörätuoli on niin painava, ettei sitä pysty nostamaan bussiin. Sellaisella liikkuva henkilö tarvitsee toimivan rampin päästäkseen bussiin ja sieltä pois.

Uudemmissa busseissa on helposti nousevat rampit, jollaisten kanssa ei ole mitään ongelmaa. Olemme myös kerran törmänneet bussikuskiin, jolla oli vanhan kahvan avaamiseen soveltuva työkalu. Hän auttoi meitä mielellään ja pääsimme matkustamaan. Kuitenkin tiellemme osuu liian usein tilanteita, jolloin bussien puutteellinen esteettömyys aiheuttaa merkittäviä hankaluuksia.

Busseissa on huomioitu matkustajien moninaisuus monin tavoin: Näkövammaisille on oma paikkansa, ja vanhuksille ja muuten hitaammin liikkuville omansa. Miten voi olla, että vuonna 2023 sähköpyörätuolilla liikkumisesta on bussien osalta tehty näin mahdotonta?

Kaiku Eurén

henkilökohtainen avustaja, Helsinki

