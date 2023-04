Säätelyssä ja valvonnassa on ilmiselvästi vikaa.

Vuonna 2020 tuli voimaan uusi tieliikennelaki, joka muutti nastarenkaiden käyttöaikaa. Lain mukaan talvirenkaita pitää käyttää Suomessa marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos sää tai keli sitä edellyttää. Muulloinkin nastat saavat olla alla, jos keliolosuhde niin vaatii.

Tiet ovat olleet Helsingissä sulat jo viikkoja, ja siitä huolimatta monet ajavat nastarenkailla. Säätelyssä ja valvonnassa on ilmiselvästi vikaa. Tuloksena on kuluneita teitä, kovempaa liikennemelua ja huonoa hengitysilmaa. Lakia on selkeytettävä, ja poliisin tulee valvoa renkaiden käyttöä nykyistä paremmin.

Vellu Taskila

Helsinki

