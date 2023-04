Opiskelijoiden on saatava apua mielenterveysongelmiinsa.

Tänään opiskelijoiden mielenterveyspäivänä 19. huhtikuuta haluamme muistuttaa, että opiskelijat kärsivät muuta väestöä useammin mielenterveysongelmista. Meistä liian moni on psyykkisesti kuormittunut, ahdistunut tai masentunut. Tilanne on edelleen kriittinen, vaikka koronavirusaika päättyi ja kampuksille päästiin palaamaan.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) mielenterveyspalveluiden kysyntä on koronaviruspandemian jälkeenkin pysynyt paljon odotettua korkeampana. Resurssit eivät ole seuranneet kysynnän perässä, joten sisäiset jonot ovat edelleen liian pitkiä. Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan väliaikaisilla parannuksilla, mutta murtuman päälle laitettu laastari ei auta. Opiskelijat ovat tyytyväisiä palveluiden laatuun, mutta saatavuus huolestuttaa monella paikkakunnalla.

Sen lisäksi, että oikea-aikainen hoito säästää opiskelijaa inhimilliseltä kärsimykseltä, se rasittaa valtion kirstua ja erikoissairaanhoitoa nykytilaa vähemmän. Heikosti hoidetut mielenterveysongelmat ja siitä johtuva työ- ja opiskelukyvyttömyys kun maksavat vuosittain miljardeja euroja.

Mielenterveyskriisi on ollut pitkään juhlapuheissa, mutta nyt on tekojen aika. YTHS:n perusrahoitusta on vahvistettava palveluiden saavutettavuuden takaamiseksi. Tulevan hallituksen käsissä on myös opiskelijoiden hyvinvoinnin tulevaisuus.

Sonja Naalisvaara

Suomen ylioppilaskuntien liitto – SYL

Halla Kokkonen

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.