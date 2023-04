Opiskelijoiden mielenterveys ja liikkumisen rooli on saatava hallitusohjelmaan

Kaikilla Suomen korkeakouluopiskelijoilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet mielenterveyden ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Liikunnan vaikutuksesta mielenterveyteen on saatu tutkimustuloksia.

Liikunnan vaikutus mielenterveyden hoidossa on tuoreen tutkimuksen (HS 20.3.) mukaan jopa puolitoista kertaa lääkehoidon ja terapian vaikutusta suurempi. Tutkijat suosittelevat liikunnan nostamista ensisijaisten hoitomuotojen joukkoon jo hoidon aikaisessa vaiheessa.

Vaikutus on huomattu myös korkeakouluopiskelijoiden parissa: heistä jopa kolmasosa on kärsinyt masennuksen tai ahdistuksen oireista, mutta fyysisesti aktiivisilla opiskelijoilla oireita on vähemmän (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021).

Fyysinen aktiivisuus on erinomainen keino ehkäistä sairauksia ja hallita stressiä sekä hoitaa masennuksen ja ahdistuksen oireita. Taloudellisesti liikkumattomuus kustantaa yhteiskunnalle vuosittain yli kolme miljardia euroa (UKK-instituutti 2022).

Pian työelämään siirtyvien korkeakouluopiskelijoiden liikkuvaa elämäntapaa tuetaan eri tavoin. Opiskelijoiden liikuntaliitto ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) kumppaneineen ovat kehittäneet liikkumisen puheeksiottomallia eli niin kutsuttua mini-interventiomallia. Korkeakoulujen liikuntatoimet tarjoavat liikuntaneuvontaa ja matalan kynnyksen palveluja. Valitettavasti palvelutaso vaihtelee korkeakoulujen välillä. Opiskelijabarometrissa (Otus 2022) tyytyväisyys korkeakoululiikunnan palveluihin asettui asteikon puoliväliin. Kyselyssä opiskelijat antoivat kuitenkin vahvan tukensa liikettä lisäävän toimintakulttuurin kehittämiselle.

Kaikilla Suomen korkeakouluopiskelijoilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet mielenterveyden ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseen opiskelupaikkakunnasta riippumatta. Liikkumisen edistämiseen tulee panostaa kaikkien puolueiden yhteistyöllä hallituskokoonpanosta riippumatta.

Yhdenvertaisuutta lisäävä ratkaisu on tuoda liikuntapalvelut selkeästi osaksi korkeakoulujen rahoitusta. Myös Liikkuva korkeakoulu -toimintaa tulee jatkaa ja laajentaa.

Emilia Junnila

puheenjohtaja, Opiskelijoiden liikuntaliitto

Miisa Tervala

puheenjohtaja, Nyyti ry

