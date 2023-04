On valitettavasti todettava, että muissa maissa jo pitkään käydyt kulttuurisodat ovat saavuttaneet myös Suomen.

Helsingin kaupungin päätös, ettei se näytä drag-esityksiä tekevistä lapsista kertovaa dokumenttielokuvaa (HS 14.4.), on pöyristyttävä ja yhdenvertaisuuden kannalta huolestuttava ja ongelmallinen. Dokumentista noussut kohu on ympäröity lasten suojelua korostavilla argumenteilla, mutta tosiasiallisesti kohu on lähtöisin konservatiivisten ihmisten moraalipaniikista. Tällainen liikehdintä on tuttua monista muista maista, ja liikehdinnän tavoite on yksiselitteisesti vähemmistöjen oikeuksien hapertaminen. Kyse ei niinkään ole lasten suojelemisesta vaan siitä, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten avoin näkyminen yhteiskunnassa asetetaan kyseenalaiseksi.

Kun perustellaan vähemmistöihin liittyvien asioiden kieltämistä lasten suojelemisella, asetetaan vastakkain vähemmistöt ja lapset ikään kuin näiden ryhmien oikeudet olisivat toisistaan erilliset. Tällaisessa keskustelussa unohtuu, että lapset eivät ole moninaisuudessaan erilainen ryhmä suhteessa aikuisiin. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä on niin lapsissa, nuorissa, aikuisissa kuin vanhuksissakin. Kaikki lapset kaipaavat suojelua, ja vähemmistöihin kuuluvat lapset ovat erityisessä vaarassa joutua syrjityiksi ja vihan kohteiksi.

On tietenkin kunnioitettava tavoite pyrkiä siihen, että lapsia seksualisoiva puhe minimoidaan yhteiskunnassa, ja on varmaa, että tähän yhtyvät kaikki lasten oikeuksiin vastuullisesti suhtautuvat ihmiset. Tähän tavoitteeseen ei kuitenkaan voida pyrkiä sensuroimalla kokonaisia ihmisryhmiä ja kieltämällä heidän olemassaolonsa. Sensurointi ei kohdenna kritiikkiä oikeaan paikkaan eikä luo lapsimyönteisiä tiloja moninaisille lapsiryhmille vaan lakaisee ilmiöiden ongelmalliset puolet maton alle. Meidän tulee yksinkertaisesti pystyä parempaan. Asioissa on yleensä monta puolta, ja ongelmallisuuksia voi kommentoida moninaisuutta kunnioittaen.

On valitettavasti todettava, että muissa maissa jo pitkään käydyt kulttuurisodat ovat saavuttaneet myös Suomen. Tämä on suuri uhka koko yhteiskunnan yhdenvertaisuudelle. Seksuaalioikeudet ottavat maailmalla jatkuvasti takapakkia. Kaikenlainen vähemmistöihin kohdistuva sensuuri on valitettavasti askel tähän suuntaan.

Nyt olisi kaikkien yhdenvertaisuutta kannattavien ihmisten ja etenkin lasten ja nuorten kanssa töitä tekevien aikuisten syytä herätä siihen todellisuuteen, jossa elämme. Tätä voimme korjata esimerkiksi ottamalla ryhtiliikkeen moninaisuutta kunnioittavassa seksuaalikasvatuksessa – tietoa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta tarvitsevat kaikki ikäryhmät vauvasta vaariin.

Riikka Pöntinen

kasvatustieteen maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri

puheenjohtaja, Valtakunnallinen seksuaalikasvatuksen verkosto Valve ry

