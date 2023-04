Pienet palkankorotukset vaikuttavat lähinnä märältä rätiltä vasten kasvoja.

Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat oikeutetusti tyrmistyneitä Helsingin uudesta palkkaohjelmasta. Pienet korotukset eivät kompensoi alan kuormitusta tai vakavaa työvoimapulaa. Ne vaikuttavat lähinnä märältä rätiltä vasten kasvoja. Myös meille vanhemmille. Tarvitsemme konkreettisia ratkaisuja varhaiskasvatuksen kriisiytyneeseen henkilöstötilanteeseen.

Vanhemmat haluavat parasta lapsilleen. Kun päättäjät eivät onnistu panostamaan työoloihin ja palkkaukseen tavalla, joka sitouttaa varhaiskasvatuksen ammattilaiset alalle, on sillä suora vaikutus lastemme hyvinvointiin päiväkodeissa. Lapsen turvallisuus ja luottamuksen tunne vaarantuvat henkilöstöpulan ja aikuisten jatkuvan vaihtuvuuden takia.

Varhaiskasvatuksen kriisi vaikeuttaa myös vanhempien työssäkäyntiä. Viimevuotisessa Mothers in Businessin jäsenkyselyssä joka kuudes äiti kertoi lykänneensä töihin paluuta varhaiskasvatuksen laatuun tai saatavuuteen liittyvistä syistä. Vastaajista neljännes kertoi, että perhettä on pyydetty pitämään lapsi kotona tai hakemaan tämä aikaisemmin henkilökuntavajeen takia.

Jos henkilöstötilanne jatkaa huononemistaan, joutuu yhä useampi vanhempi pohtimaan, voiko lapsen laittaa päiväkotiin ja siten myöskään itse käydä töissä. Tämä aiheuttaa vaikeuksia paitsi perheiden toimeentuloon myös kansantalouteen.

Ylijäämää tahkoavan kaupungin on osoitettava varhaiskasvatuksen henkilökunnalle arvostusta ja kiitosta siitä tärkeästä työstä, jota he päivittäin tekevät. Palkkaohjelmaan tarvitaan lisää rahaa. Varhaiskasvatuksen henkilöstöön on investoitava, jotta varmistamme lapsillemme turvallisen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen. Tämä ei ole vain oikeudenmukaista varhaiskasvatuksen ammattilaisille vaan myös välttämätöntä lasten hyvinvoinnin ja vanhempien työssäkäynnin kannalta.

Annica Moore

toiminnanjohtaja

Sanna Kranjc

vaikuttamisasiantuntija

Mothers in Business MiB ry

