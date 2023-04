Lapsilla on oikeus suojeluun ja oppimiseen myös digimaailmassa.

Kansallisen aivoterveysohjelman asiantuntijat ovat nostaneet lasten ja nuorten aivoterveyttä suojaaviksi tekijöiksi aivoergonomiset toimintaympäristöt, riittävän pitkän ja hyvälaatuisen unen sekä joukkoon kuulumisen ja turvallisuuden tunteen. Asiantuntijat ovat erityisen huolissaan siitä, miten nämä suojaavat tekijät toteutuvat digiympäristössä.

Lasten ja nuorten aivojen kehittymisen kannalta on erityisen tärkeää kokea turvallisuutta ja joukkoon kuulumista. Digimaailmassa kiusaamiseen ja henkiseen väkivaltaan on aikuisen vaikea puuttua. Empatiataidot eivät kehity pelkissä digisuhteissa, vaan siihen tarvitaan aitoja kohtaamisia. Aidot ryhmätilanteet tukevat kaveritaitojen ja riitojen ratkaisukeinojen kehittymistä.

Digilaitteet eivät saa korvata aikuisen riittävää ja lämmintä läsnäoloa, hoivaa ja tukea, eivätkä ne saa olla vastaus resurssipulaan. Aivoergonomiset kasvun ja oppimisen ympäristöt huomioivat lapsen ja nuoren aivojen kehitysvaiheet. Tämä edellyttää aikuisen turvallista vuorovaikutusta ja herkistynyttä havainnointia lasten ja nuorten stressitason vaihteluista.

Miten varmistetaan, ettei digimaailma häiritse lasten ja nuorten keskittymistä tai riittävän pitkän ja palauttavan unen saamista? Tiedämme, että keskittymisvaikeudet ovat lisääntyneet digilaitteiden lisääntyneen käytön myötä, ja jo vieressä oleva älylaite häiritsee tarkkaavuutta ja oppimista – nukahtamisesta puhumattakaan.

Monet koululaiset kärsivät digiuupumuksesta, kun suuri osa oppimateriaaleista on digitaalisessa muodossa samalla, kun kyseisten oppimateriaalien digimuotoinen kehitystyö on vielä kesken. Pelkkä digilaitteiden käyttö ei tue lapsen ja nuoren aivojen yhtä tärkeää kehitystehtävää eli toiminnanohjauksen kypsymistä. Tämä vaarantaa lapsen ja nuoren kyvyn pitkäjänteiseen, syventymistä ja ponnistelua edellyttävään toimintaan. Oppimisympäristöjen tulee tukea lasten ja nuorten aivojen kehitystä sekä kuormituksen ja palautumisen tasapainoa. Tässä myös fyysisillä oppivälineillä, kuten painetuilla kirjoilla, on korvaamaton paikkansa.

Meillä – vanhemmilla, päättäjillä, koulujen ja varhaiskasvatuksen sekä muilla ammattilaisilla – on yhteinen vastuu. Miten voimme yhdessä turvata lapsillemme kasvun ja oppimisen rauhan? Tarvitaanko enemmän sääntelyä?

Lasten ja nuorten aivoterveys on tärkein pääomamme – nyt ja tulevaisuuden Suomessa. Pidetään siitä yhdessä huolta.

Silja Kosola

Aino Saarinen

Nina Sajaniemi

Aivoliiton koordinoiman kansallisen aivoterveysohjelman digityöryhmän asiantuntijoita

