Rkp on kantona Orpon kaskessa

Etelä-Suomen Sanomat pitää hallitustunnusteluissa nyt vahvimpana vaihtoehtona porvarillista hallituspohjaa: kokoomus, perussuomalaiset, Rkp ja kristillisdemokraatit.

”Hallituspohja ei ole kirkossa kuulutettu, ja kantona kaskessa on Rkp. Sen on hyvin vaikea –ellei mahdoton –kuvitella itseään samaan hallitukseen kuin perussuomalaiset, jonka linjaukset niin kieli-, maahanmuutto- kuin ilmastokysymyksissä poikkeavat selvästi Rkp:n tavoitteista.”

”Ruotsin kielestä voi tulla ratkaiseva vaa'ankieli, ja Orpon on pakko ottaa tämä huomioon. Antti Lindtmanin ilmoittautuminen Sdp:n puheenjohtajakisaan oli merkki siitä, että puolue voisi siirtyä piirun verran oikealle.”

”Perussuomalaiset voi linjoillaan karkottaa hallituskoalitiosta sekä Rkp:n että keskustan, jolloin vaihtoehdoksi jäisi sinipunahallitus.”

Hufvudstadsbladet arvioi, että etenkin perussuomalaiset ja kokoomus ilmaisevat kantojaan nyt pehmeämmin kuin ennen vaaleja.

”Porvarihallituksen mahdollisesti muodostavien puolueiden välillä on kuitenkin yhä selviä poliittisia eroja. On hallitustunnustelija Petteri Orpon asia yrittää tasoitella puolueiden näkemyseroja, jos porvarihallitus on hänen ykkösprioriteettinsa.”

”Rkp voi estää hallituksen, jossa perussuomalaiset on mukana, mutta hinta voi olla eri tavoin korkea. Tässä vaiheessa Rkp haluaa sysätä vastuun kokoomukselle. Jos Rkp valitsee toisin ja menee porvarihallitukseen, puolue ottaa sisäisen hajaannuksen riskin.”

”Porvarihallitus merkitsisi uutta askelta blokkipolitiikan suuntaan. Sinipunahallitus olisi linjassa suomalaisen oikeisto- ja vasemmistopuolueiden välisen yhteistyön perinteen kanssa.”

Ilta-Sanomat kirjoittaa, että pelkästään talouden ja talouspolitiikan linjauksilla kokoomus ja perussuomalaiset olisivat lähes varmasti päähallituspuolueet – ja Sdp jäisi liki yhtä varmasti oppositioon.

”Mutta hallituspeli tuskin ratkeaa pelkillä talouskysymyksillä.”

”Vaikka perussuomalaiset jakaa kokoomuksen keskeiset taloustavoitteet, se erottuu tästä osin jyrkästikin maahanmuutto-, ympäristö- ja EU-kysymyksissä – joissa taas Sdp on melkein tai täysin samoilla linjoilla kokoomuksen kanssa.”

Keskisuomalainen pitää porvarihallitusta todennäköisimpänä.

”Sdp ei lähde hallitukseen, joka kohdistaa ’leikkauksia sosiaali- ja terveyspalveluihin, koulutukseen tai sosiaaliturvaan’. Kirjaus rajaa raskaasti julkisen talouden sopeuttamismahdollisuuksia.”

”Sdp onkin tiistaisten vastausten jälkeen hallitusneuvottelujen hätävara.”