Vielä huhtikuussa monia tieosuuksia, joilla on jäätä, lunta tai räntää.

Renkaiden vaihtoaika on jälleen käsillä.

Vellu Taskila (HS Mielipide 19.4.) kyseenalaisti talvirenkaiden käytön.

Kyseessä on turvallisuuden edistäminen. Kun autoilija lähtee Helsingin sulalta asfaltilta talvirenkain, hän voi kohdata vielä huhtikuussa monia tieosuuksia, joilla on jäätä, lunta tai räntää. Autoissa ei ole vielä sellaisia renkaita, joissa voisi kytkeä nastat esiin ja nastat piiloon. Keksintö on varmaan täysin toteutettavissa, mutta erikoisrenkaiden hinta olisi varmaan melkoinen.

Käytännöllisyyssyistä talvirenkaat vaihdetaan kesärenkaisiin vain kerran vuodessa, ja se lienee suurin syy siihen, miksi sulilla teillä ajetaan tänäänkin nastarenkailla.

Jyrki Happo

Vantaa

