Hakaniemenrantaan tarvittaisiin puistomainen kävelyreitti.

Olen huolestuneena lukenut suunnitelmia Hakaniemenrannan rakentamisesta (HS 8.4). Kapeaa lahtea on tarkoitus entisestään kaventaa, jotta tiiviisti suunnitellut rakennukset mahtuisivat.

Onko täysin unohdettu, että kaupungin houkuttelevuuden elinehto on, että ympäristöön jätetään myös viheralueita. Yksi Helsingin vetonauloista on ollut vapaat rannat, jossa kaupunkilaiset ovat voineet virkistäytyä ja urheilla. On todella tärkeää, että kaupunkimme säilyttää nämä monipuoliset ulkoilumahdollisuudet kaikille asukkailleen.

Liian tiivis rakentaminen tuo mukanaan ongelmia. Jos uudisrakennuksia tehdään, niitä tulisi tehdä vähemmän, rakennusten kauneutta unohtamatta, ja niiden suunnittelussa tulisi huomioida yhteensopivuus ympäröivän maiseman kanssa.

Hakaniemenranta tarjoaa upeat näkymät merelle ja Kruununhaan vastapäiseen puistomaiseen rantaan. Olisi hienoa, jos merelliset, puistomaiset kävelyalueet Töölönlahdelta ja Kaisaniemenlahdelta jatkuisivat Hakaniemenrantaan ja aina Kalasatamaan asti. Näin kaupunkimme säilyttäisi ainutlaatuisuutensa ja tarjoaisi asukkailleen upeat virkistys- ja ulkoilualueet.

Hyvät päättäjät, teidän käsissänne on minkälainen kaupunki Helsingistä tulee jälkipolville.

Anita Remitz

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.