Esteettömyys on tärkeä osa asiakaspalvelua.

Kaiku Eurén kirjoitti (HS Mielipide 18.4.), että sähköpyörätuolilla on hankalaa nousta bussiin, koska keskiovien rampit eivät aina toimi.

Bussinkuljettajat laskevat tarvittaessa käsikäyttöisen rampin, jotta pyörätuolilla liikkuvat pääsevät kyytiin. Liikennöitsijät tarkastavat ramppien kunnon varikolla bussien huoltojen yhteydessä, mutta matkan aikana ramppien mekaniikkaan voi esimerkiksi päätyä hiekoitushiekkaa, jolloin niiden käyttö vaikeutuu.

Ramppien käytön turvallisuus on varmistettu muun muassa niin, että bussit on varustettu pysäkkijarrulla, joka estää autoa lähtemästä liikkeelle, kun ramppi tai jokin bussin ovista on auki.

Kaikki HSL:n liikenteen bussit ovat matalalattiaisia, ja lisäksi kaikki linja-autot niiaavat eli kallistuvat pysäkin suuntaan, jotta kyytiin noustava matka olisi mahdollisimman matala.

Kuten Eurén kirjoitti, joukkoliikenne kuuluu kaikille. HSL tähtää siihen, että matkustaminen olisi mahdollisimman helppoa kaikille erityisryhmille. HSL muistuttaa bussiliikennöitsijöitä säännöllisesti ramppien tarkastamisen tärkeydestä ja korostaa kuljettajakoulutuksissa esteettömyyttä tärkeänä osana asiakaspalvelua. Asiakaspalaute HSL:lle auttaa kehittämään esteettömyyttä edelleen.

Kaisa Maijala

esteettömyyskoordinaattori, HSL

