Elinkeinoelämä ei useinkaan ole oivaltanut, mitä hyötyä sille olisi tohtoreista.

Mielipidekirjoituksissa on kiinnitetty huomiota tohtorien vaikeuksiin saada työpaikkoja. Väitöskirjatutkija Juha Karvonen esitti (HS Mielipide 17.4.) varojen käytön uudistamista kalliissa akateemisessa koulutuksessa. Tarkoittaako tämä tohtorikoulutettavien määrän supistamista? Korkeakouluopetuksessa tarvitaan opettajia, mutta heidän määrässään säästäminen ei ainakaan pulmaa ratkaise, sillä merkitystä on tohtorien saaman koulutuksen tasolla, ei tohtorien määrällä. On myös esitetty, ettei tohtoreille ole korkeakouluissa tarjolla palkattuja toimia riittävästi. Ei kaikista tohtoreista voi tulla yliopiston tutkijoita.

Syytä työttömien tohtorien määrään onkin etsittävä elinkeinoelämästä, joka ei useinkaan ole oivaltanut, mitä hyötyä sille olisi tohtoreista.

Tutkimusmenetelmien ja -asetelmien ymmärtäminen on aivan keskeistä tuotteiden kehitystyössä. Varsinkin, kun tuotekehitys vaatii yrityksen omien resurssien lisäksi yhteistyötä ulkopuolisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa, on välttämätöntä, että yrityksen palveluksessa on tutkijataustainen henkilö, siis tohtori. Vain hän pystyy keskustelemaan yhteisymmärryksessä tutkijoiden kanssa, jotta kehitystyössä tutkitaan keskeisiä asioita oikeilla menetelmillä. Vain sitä kautta saadaan sovellettavia tuloksia ilman turhia kustannuksia.

Tohtorien merkitys ei rajoitu vain tuotteiden kehittämiseen. Myös markkinoinnissa saatetaan tarvita erityisosaamista tutkimustasolta.

Yritysyhteistyön aloittaminen tai vientimarkkinoiden avaaminen saattaa hyötyä tohtoritason yhteydenotoista. Esimerkiksi japanilaisiin yrityksiin on vaikea saada kontaktia, mutta yhteyksiä voi saada aikaan yliopistojen ja tutkimuslaitosten professorien kautta helpostikin. Jos suomalaiset yritykset aikovat menestyä markkinoilla – niin kotimaassa kuin ulkomaillakin –, on syytä pikaisesti harkita, miten tutkimustyöstä saadaan uutta potkua tuotekehitykseen, ja ryhtyä sen edellyttämiin toimiin. Näyttää siltä, että pohjoismaiset naapurimme ovat tämän jo ymmärtäneet. Yritysten taseiden vertailu sen osoittaa.

Meillä on vielä runsaasti käyttämättömiä luonnonvaroja, tohtoreita. Tähän luonnonvaraan investointi on yrityksille tärkeää.

Esko H. Koskinen

dosentti emeritus

Forssa

