Työelämässä tarvitaan yhä parempaa kykyä luoda ja hyödyntää uutta tietoa.

Mielipidepalstalla on kirjoitettu huolestuneeseen sävyyn tohtoreiden kouluttamisesta ja työllistymisestä. Ennemminkin on syytä olla huolissaan, onko meillä riittävästi tutkijakoulutuksen saaneita ammattilaisia yhteiskunnan tuleviin tarpeisiin. Tohtoreiden koulutusmäärät ovat pienentyneet 2010-luvun puolivälistä lähtien.

Tutkinto sinänsä ei ole avain työllisyyteen, vaan sen tuottama osaaminen. Työelämässä tarvitaan yhä parempaa kykyä luoda ja hyödyntää uutta tietoa.

Tohtoreiden työttömyysaste on matalampi ja keskiansiot suuremmat kuin muilla koulutustasoilla. Koulutuksessa on kuitenkin kiinnitettävä enemmän huomiota polkujen avaamiseen työelämän eri sektoreille. Suurin osa tohtoreista työskentelee jo nyt muualla kuin yliopistoissa ja trendi on kasvava. Tutkimustaidoille on kasvavaa tarvetta.

Heikki Holopainen

päällikkö, korkeakoulut ja kansainvälisyys

Sivistystyönantajat

