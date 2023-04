Koululääkärien on saatava tehdä mielekästä työtä

Terveydenhuoltolakia tulee tarkastella uudelleen.

Terveydenhuoltolain nykyinen muotoilu on käytännössä rajannut kouluterveydenhuollon terveysneuvonnoiksi ja seulonnoiksi.

Nimimerkki Jaksamisen äärirajoilla (HS Mielipide 20.4.) ja Leena Rusi (HS Mielipide 21.4.) kirjoittivat siitä, että moni nuori voi Suomessa pahoin, mutta apua on vaikea saada.

Me nuorisolääkärit olemme yhdistyksessämme miettineet järjestelmän valuvikoja.

Kouluterveydenhuollon tarkastuksista on tarkat määräykset. Nuorisolääkärit pitävät tarkastuksia hyvänä asiana, jos ne ovat osa huolenpidon jatkumoa. Ostopalveluna hankitut terveystarkastukset ovat sen sijaan hukkaan heitettyä rahaa. Ne saattavat lisätä perheiden turvallisuudentunnetta, mutta niiden todellinen vaikuttavuus on niukkaa. Tarkastuksenhan suorittaa silloin satunnainen lääkäri, jonka perhe tai nuori tapaa vain kerran.

Psykososiaalisten ongelmien ratkominen vaatii luottamusta. Sen rakentaminen vaatii aikaa ja useampia kohtaamisia. Koululääkäri ei voi tavata lasta tai nuorta useita kertoja, koska esihenkilöt vaativat ennen muuta tarkastusten suorittamista. Kyse on terveydenhuoltolain kirjaimen, ei hengen, noudattamisesta. Kun resursseja on niukasti, tarkastuksiin pitää kutsua tietyllä vuosiluokalla olevat oppilaat – ei koulun uusia oppilaita eikä niitä, joista koulun muut aikuiset olisivat huolissaan.

Terveydenhuoltolain nykyinen muotoilu on käytännössä rajannut kouluterveydenhuollon terveysneuvonnoiksi ja seulonnoiksi (primaaripreventioksi). Diagnoosin saaneiden lasten auttaminen (sekundaaripreventio) ei tunnu mahtuvan kouluterveydenhuoltoon. Jos lapsella tai nuorella on mielenterveyteen, neuropsykiatriaan tai neurologiaan liittyviä, sairauksiksi määriteltyjä vaikeuksia, hänet pitää ohjata muualle hoitoon ja seurantaan. Kouluterveydenhuolto ei voi auttaa. Maininta erityistä tukea tarvitsevien auttamisesta on liian heikko, koska terveystarkastukset vievät resurssit.

Olemme vakuuttuneita, että koululääkäripula ratkeaisi, jos koululääkärit saisivat tehdä mielekästä työtä. Nykymuotoinen terveydenhuoltolaki estää sen. Toivottavasti uuteen hallitusohjelmaan kirjataan, että lakia tarkastellaan näiltä osin uudelleen.

Elina Hermanson

nuorisolääkäri, Helsingin kouluterveydenhuollon entinen ylilääkäri

Helsinki

