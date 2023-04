Kannusta itsenäistyvää nuorta syömään koulussa, edes jotakin.

Lapset ja nuoret ovat saaneet Suomessa nauttia maksuttomasta kouluruuasta jo 75 vuotta. Kuitenkin yhä useampi oppilas jättää aterian tai osan siitä syömättä, kouluterveyskyselyn mukaan yläkoululaisista jopa kolmannes. Syömättömyyden syyksi väitetään usein ruuan makua tai laatua, mutta siihen vaikuttavat myös monet muut tekijät.

Kouluruokailu tarvitseekin tuekseen vaikuttavaa ruokakasvatusta, joka innostaa koululaisia osallistumaan kouluruokailuun.

Ruokakasvatusta voidaan sisällyttää oppitunteihin ja käsitellä ruokaa ja syömistä niin ympäristöön, eettisyyteen, hyvinvointiin, nautintoon kuin myös ruokakulttuuriin liittyvien kysymysten kautta. Yksi ruokakasvatuksen tärkeimpiä tavoitteita on herättää lasten ja nuorten motivaatio monipuoliseen syömiseen. Kouluruokailussa oppilailla on yhdenvertainen mahdollisuus harjoitella tunnilla opittuja asioita ja valita lautaselleen täysipainoinen, terveellinen ja kestävä ateria.

Oppilaille kouluruokailu on tärkeä yhteinen hetki keskellä koulupäivää. Joillekin lapsille ja nuorille se on ainoa hetki päivässä, kun he syövät yhdessä toisten kanssa. Toisaalta yksin syömisen pelko, sosiaalisen tilanteen ahdistavuus tai liian kiireinen ruokailuaika voi olla esteenä ruokailuun osallistumiselle. Siksi olisi tärkeä kuulla nuoria ja heidän näkemyksiään kouluruokailun kehittämisestä. Opiskelijat osallistuvat mielellään muuhunkin kuin toiveruokapäivän ruokalistan äänestämiseen, ja heidän panoksensa kannattaa hyödyntää.

” Kotien merkitystä ei voida väheksyä.

Kotien merkitystä kouluruokailuun osallistumisessa ei voida väheksyä eikä vastuuta ruokakasvatuksesta sysätä pelkästään koulun harteille. Koulupatojen äärellä istuu jo kolmas tai jopa neljäs sukupolvi. Monet kouluruokailuun liittyvistä asenteista kumpuavat kotoa. Kysy, mitä ja missä ja kenen kanssa lapsi tai nuori söi. Kannusta itsenäistyvää nuorta syömään koulussa, edes jotakin, ja säästämään taskurahansa johonkin muuhun kuin kaupan paistopisteestä lounaan korvikkeeksi ostettuihin herkkuihin.

Kouluruokailulla ja ruokakasvatuksella on pitkäkestoisia vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin. Viime vuonna julkaistun Kouluruokaohjelman mukaan yksi tärkeimmistä kehittämiskohteista on ruokailuun osallistumisen lisääminen ja täysipainoisen aterian nauttiminen.

Jotta oppilaat saadaan valitsemaan monipuolinen kouluruoka, kannattaisi kunnissa ja oppilaitoksissa kouluruokailun järjestämistä tarkastella entistä vahvemmin myös ruokakasvatuksen näkökulmasta sekä varmistaa riittävät resurssit siihen. Myös oppilaiden ja vanhempien osallisuutta ja yhteistyötä vahvistavien toimintamallien käyttäminen ovat hyvä keino edistää kouluruokailun onnistumista.

Silja Varjonen

toiminnanjohtaja, Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry

Virpi Kulomaa

kouluruokakoordinaattori, maa- ja metsätalousministeriö

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.