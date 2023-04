On tärkeää kantaa huolta yrittäjistä ja rakentaa yrittäjäystävällistä yhteiskuntaa.

Pääkirjoituksessa (HS 21.4.) käsiteltiin yrittäjä Saimi Hoyerin hotellin konkurssia tavalla, joka on herättänyt hämmennystä yrittäjäkunnan parissa.

Helsingin Sanomien vt. vastaava päätoimittaja Antero Mukka pahoitteli tuoreeltaan tekstiä Twitterissä ja totesi, että kirjoituksen viesti ja motiivi jäivät epäselviksi. Arvostan suoraa pahoittelua.

On tärkeää muistaa, että yrittäjyyteen kuuluu aina riski. Joskus yrityksen toiminta päättyy konkurssiin. Tämä kuuluu yrittäjyyden olemukseen. Siksi puhutaan yrittäjistä eikä onnistujista. Aina ei mene suunnitelmien mukaisesti, vaikka tekee parhaansa.

Hoyerin ja hänen kumppaniensa liiketoiminta on kasvanut viime vuosina, mutta kasvu ei riittänyt nostamaan Punkaharjun upeaa kohdetta kannattavaksi.

Jokainen ymmärtää, että koronaviruskriisi, venäläisen matkailijavirran tyrehtyminen Ukrainan sodan vuoksi, energiakriisi ja kova inflaatio eivät ole helpottaneet yrittäjien urakkaa.

Haastavissa oloissa on hyvä muistaa, että Suomi tarvitsee jokaisen yrittäjänsä. He luovat yhdessä muiden omistajien kanssa riskiä ottamalla Suomen kasvun. He eivät tietenkään tee sitä itse, vaan tarvitsevat rinnalleen työntekijöitä, asiakkaita, rahoittajia ja kumppaneita.

Mitä enemmän suomalaiset yritykset kasvavat, sitä paremmin pystymme huolehtimaan tämän maan turvallisuudesta, palveluista ja niistä, jotka tarvitsevat apuamme.

Siksi on tärkeää kantaa huolta yrittäjistä, rakentaa yrittäjäystävällistä yhteiskuntaa, rohkaista yrittäjyyteen, kannustaa ottamaan riskiä ja hyväksyä, että aina ei onnistu. Erityisesti tukea tarvitsevat naisyrittäjät, joiden osuus yrittäjäkunnasta on edelleen aivan liian pieni.

Konkurssi on usein uuden, entistä ehomman siemen. Siksi terve yhteiskunta tarjoaa tien uuteen yritykseen.

Mikael Pentikäinen

toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät

