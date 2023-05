Jyväskylään on muodostunut kyberosaamisen keskittymä, jota Suomessa kannattaa hyödyntää

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nosti valtiopäivien avajaisissa esille huolensa Suomen kyberturvallisuudesta. Presidentti Niinistö pohti muun muassa, pystymmekö havaitsemaan ja torjumaan yhä kehittyvämpiä kyberhyökkäyksiä sekä tunnistamaan uuden teknologian aiheuttamia uhkia. Ukrainan sodan ja Euroopan muuttuneen turvallisuustilanteen myötä teema on ajankohtaisempi kuin koskaan.

Jyväskylässä kyberturvallisuuteen liittyviä ratkaisuja on kehitetty jo vuosien ajan. Merkittävä askel kehitystyössä otettiin loppuvuodesta, kun tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk) päätti myöntää Jyväskylän yliopistolle ja Jyväskylän ammattikorkeakoululle noin 3,4 miljoonan euron rahoituksen kyberturvallisuusalan koulutuksen kehittämiseen sekä informaatiopsykologisen turvallisuuden tutkimuksen ja opetuksen lisäämiseen. Jatkossa Jyväskylästä käsin koordinoidaan ja kehitetään Suomen kyberturvallisuusalan korkeakoulutusta.

Kyberturvallisuus on tänä päivänä keskeinen osa Suomen kokonaisturvallisuutta. Aiemmin Suomesta on kuitenkin puuttunut kyberosaamisen, -koulutuksen ja -tutkimuksen kansallisesti tunnistettu veturi. Jyväskylällä on vahvat edellytykset ja intressi lunastaa kyberturvallisuuden edelläkävijän paikka maassamme.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja yliopisto vahvistivat yhteistyötään sopimalla maaliskuun lopussa yhteisen kyberturvallisuuden osaamiskeskuksen perustamisesta. Osaamiskeskuksen tarkoituksena on vahvistaa Suomen kyberturvallisuuden huippututkimusta ja -osaamista. Keskuksen visiona on kehittyä huippuluokan kansainväliseksi kyberturvallisuuden tutkimus- ja koulutuskeskukseksi.

Kyberturvallisuusosaaminen kaupungissamme ulottuu laajasti myös korkeakoulujen ulkopuolelle. Jyväskylässä on huippututkimusyksiköiden ja yritysten laaja-alaisen osaamisen lisäksi sijoitettuna merkittävää Puolustusvoimien osaamista. Verkostoyhteistyössä hyödynnetään jatkuvasti alan kasvuyritysten kansainvälistä osaamista sekä asiantuntijuutta uudenlaisten käytännön ratkaisujen löytämiseksi.

Kyberturvallisuuden merkitys kansalliselle turvallisuudelle tulee tunnustaa maamme seuraavaa hallitusohjelmaa laadittaessa. Jyväskylän vahvuuksia kyberturvallisuuden tulevaisuutta rakennettaessa ei kannata sivuuttaa. Meillä on osaamista, tietoa ja pelotonta asennetta, jota kyberturvallisuuden jatkuva kehittäminen maassamme edellyttää.

Jaakko Selin

Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja (kok)

Timo Koivisto

Jyväskylän kaupunginjohtaja

