Kuinka saisimme parhaan hyödyn uusista arviointikriteereistä ja -standardeista?

Opetushallitus on julkaissut materiaalia päättöarvioinnin tueksi.

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorit Anu Eerola, Mia Jantunen ja Annu Viheriälehto murehtivat (HS Mielipide 22.4.) yksittäisen virkamiehen kriittisiä lauseita arviointikäytänteistä HS:n haastattelussa (19.4.). Sanavalinnat haastattelussa eivät olleet kaikilta osin onnistuneita, mutta äidinkielen opettajina he tietenkin tietävät, kuinka media toimii: tunnin vapaasti polveilevasta haastattelusta poimitaan sellaiset lauseet, joilla on tarkoituskin herättää mielipiteitä ja keskustelua asiasta tai jotka muutoin poikkeavat perinteisistä virkamieslausunnoista. Sekin on selvää, että yksittäisen virkamiehen ajatukset eivät aina edusta taustaorganisaation – tässä Karvin – virallista kantaa asioihin. Pahoittelut aiheutetusta mielipahasta.

Eerola, Jantunen ja Viheriälehto esittivät epäilemättä aivan oikein, että kriteerit itsessään ovat niin tulkinnanvaraisia, ettei niiden avulla voi antaa uskottavasti arvosanaa. Näyttää siltä, että jos kriteerit ovat opettajien näkökulmasta monimerkityksellisiä, opettajat eivät näytä osaavan niitä käyttää yksikäsitteisesti. Henkilökohtaisesti arvelen, että tarvitaan kansallista prosessia, jossa yhdessä opetellaan, mitä esimerkiksi arvosanaan 5 liitettävä sana ”autettuna” tarkoittaa.

Olen ehdottomasti samaa mieltä kirjoittajien kanssa siitä, että ”vastakkainasettelun sijaan arvioinnista keskusteltaisiin rakentavasti ja sitä kehitettäisiin yhteistyössä”. Olisiko siis aika alkaa keskustelu siitä, kuinka kansallisesti saisimme parhaan hyödyn vasta käyttöön otetuista, uusista arviointikriteereistä ja -standardeista niin, etteivät opettajat eri kouluissa ja kunnissa jää yksin pohtimaan, kuinka niitä pitäisi tulkita? Opetushallituksen toimia käyttöönoton tukemiseksi on hyvä seurata aktiivisesti.

Jari Metsämuuronen

johtava arviointiasiantuntija

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

