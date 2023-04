Kestävyysvajeesta kärsivässä Suomessa pitää talouspoliittisten korjausliikkeiden ohessa kehittää myös työmarkkinoiden pelisääntöjä.

Suomen julkinen talous kärsii kestävyysvajeesta. Kyse on siitä, että Suomella on hyvinvointivaltionsa kokoon nähden liian pieni kansantalous.

Jos kestävyysvajetta korjattaisiin vain julkisia menoja supistamalla, siitä syntyisi iso lovi hyvinvointivaltioon. Jos korjaus tehtäisiin pelkästään verotusta kiristämällä, talouskasvu voisi hidastua. Tarvittavan sopeutuksen helpottamiseksi on haettava ratkaisuja, jotka mahdollistavat talouden ja siten veropohjan kasvattamisen. Kasvua edistävä politiikka on kuitenkin pitkäjänteistä, eikä se rajoitu yhden vaalikauden mittaiseksi ohjelmaksi.

Edellytyksiinsä nähden Suomi on 2010-luvulla ollut alisuorittaja. Nyt talouspolitiikassa on käytettävä harkintaa, aikaa ja laajaa keinovalikoimaa. Julkisia menoja on karsittava, ja verotusta on valikoivasti kiristettävä. Tärkeintä on kuitenkin panostaa talouskasvun edellytyksiin ja työvoimapolitiikkaan. Tarvitaan panostuksia koulutukseen ja osaamiseen, työkyvyn ylläpitämiseen, työttömyysjaksojen lyhentämiseen ja osallistumisasteen kasvattamiseen. Näin voidaan ajan mittaan vähentää etuuksien ja palvelujen tarvetta sekä vahvistaa taloutta ja veropohjaa tavalla, joka minimoi velkaantumisen taittamisen aiheuttamaa tuskaa.

Erityisesti on painotettava toimia yksityisen ja julkisen sektorin tuottavuuden kohottamiseksi ja työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Se oli Suomen suunta -hankkeen lähtökohta, kun työmarkkinoiden keskusjärjestöt esittivät yhteisen kannanoton talouspolitiikan linjauksiin. Järjestöt painottivat etenkin investointeja inhimilliseen pääomaan ja työhön johtavan maahanmuuton lisäämistä. Hyviä esikuvia ovat Australia, Islanti ja Kanada: harvaan asutut ja ilmastoltaan haastavat maat ovat onnistuneet maahanmuuttajien houkutellussa ja työllistämisessä.

Myös työmarkkinoiden toimivuutta on parannettava. Pitkät ja raskaat työriidat heikentävät talouskasvua ja lisäävät epäluottamusta.

Työmarkkinoilla näyttää olevan vakiintumassa ”Suomen malli”: vientisektori määrittää palkankorotusvaran, joka toimii muiden alojen palkanmuodostuksen kiinnekohtana. Tällainen koordinaatiomalli on pitkään ollut voimassa Suomen kaltaisissa pienissä avotalouksissa. Niiden kokemusten mukaan tämä olisi yritysten, palkansaajien ja koko kansantalouden etu. Koordinaatio on ulkoisen kilpailukykymme ja korkean työllisyyden edellytyksistä tärkeimpiä.

Lisäksi on syytä tavoitella paikallista sopimista, joka ottaa huomioon ala- ja yrityskohtaisia ongelmia. Eripuraa on aiheuttanut, että kunta-ala saa lähivuosina muita korkeampia sopimuskorotuksia. Ratkaisulla reagoidaan kohdennetusti tietyn sektorin palkkatasoon ja palkkakehitykseen työvoiman turvaamiseksi. Työvoimapula on pahin sote-sektorilla.

Suomessa on syytä harkita Ruotsin Medlingsinstitutetin kaltaisen sovittelulaitoksen perustamista. Se tekisi etenkin reaalipalkkojen, tuotantorakenteen ja työvoiman tilastollista seurantaa ja tuottaisi talouden tilannekuvaa työehtosopimuskierrosten tarpeisiin. Sovittelulaitos palvelisi talouden dynamiikkaa tuottamalla tietoa palkanmuodostuksesta ja arvioita talouskehityksestä. Työmarkkinariitojen sovittelun ohessa laitos toimisi aktiivisesti ongelmien ennaltaehkäisijänä.

Kymmenen viime vuoden aikana Ruotsissa on menetetty lakkojen takia selvästi vähemmän työpäiviä kuin Norjassa, Suomessa ja Tanskassa. Todennäköisesti Medlingsinstitutetin tuottama puolueeton tieto on parantanut edellytyksiä sovun löytämiseen.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteiset suositukset saavat toivottavasti hallitusohjelmassa riittävän painon. Monenlaisten vastakkainasettelujen vallitessa on arvokasta, että työmarkkinaosapuolet löytävät yhteisiä näkemyksiä politiikan suuntaviivoista. Tämä lisää luottamusta yhteiskunnassa laajemmin ja vahvistaa politiikan legitimiteettiä.

Voisivatko työmarkkinajärjestöt talouspolitiikan linjausesitysten lisäksi kehittää yhteisesti myös työmarkkinoiden pelisääntöjä?

Sixten Korkman

Elina Pylkkänen

Martti Hetemäki

Korkman on pitkän linjan talousvaikuttaja. Pylkkänen on alivaltiosihteeri työ- ja elinkeinoministeriössä. Hetemäki on työelämäprofessori Helsinki Graduate School of Economicsissa.

