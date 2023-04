Alkaneella vaalikaudella on avattava laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta rahoitusmallin joustavoittamiseksi.

Ihmisen mieli on ollut kovilla näinä epävarmoina aikoina. Tämä on näkynyt erityisesti korkeakouluopiskelijoilla. Sonja Naalisvaara Suomen ylioppilaskuntien liitosta ja Halla Kokkonen Suomen opiskelijakuntien liitosta muistuttivat (HS Mielipide 19.4.), että Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) mielenterveyspalveluiden kysyntä on koronaviruspandemian jälkeenkin pysynyt paljon odotettua korkeampana. Resurssit eivät ole seuranneet kysynnän perässä, joten hoitoa joutuu odottamaan liian pitkään.

Tämän arvion me YTHS:n hallituksessa allekirjoitamme täysin. Opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden kysyntä on kolminkertaistunut muutamassa vuodessa. Ruuhkaa palveluissa on ollut, vaikka resursseja ja uusia matalan kynnyksen palveluita on lisätty. Mielenterveyttä ei hoideta kertakäynnillä – vaikuttavaan hoitoon tarvitaan muita terveyspalveluja enemmän resursseja.

YTHS sai valtiolta korona-aikana lisärahoitusta, jolla pystyttiin vuonna 2022 järjestämään muun muassa 6 500 mielenterveyspalvelujen asiakaskäyntiä. Valitettavasti valtion lisärahoitusta ei ole saatu pysyväksi osaksi YTHS:n rahoitusta.

Rahoitusta on vahvistettava, jotta palveluiden saatavuus voidaan taata. Se pitää toteuttaa niin, että opiskelijoiden maksuosuus, 23 prosenttia perusrahoituksesta, säilyy ennallaan. Alkaneella vaalikaudella on avattava laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta rahoitusmallin joustavoittamiseksi.

Kaikki puolueet kannattivat vaalien alla opiskelijajärjestöjen kyselyn mukaan opiskeluterveydenhuollon resurssien vahvistamista. Tulevissa hallitusneuvotteluissa on aika lunastaa lupaus opiskelijoiden tulevaisuuden turvaksi.

Tuomo Yli-Huttula

puheenjohtaja

Emmi Lehtinen

varapuheenjohtaja

YTHS:n hallitus

